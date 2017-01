O Porto de Vigo iniciou en menos dun ano o 80% dos proxectos previstos en 'Blue Growth'

A Autoridade Portuaria de Vigo iniciou dende marzo do pasado ano preto do 80 por cento dos 43 proxectos previstos na estratexia comunitaria 'Blue Growth' -o obxectivo da cal é apoiar o crecemento sostible e estabilidade financeira dos sectores mariño e marítimo-, ao que se suma que o 49% das 45 accións previstas están en execución e outro 16 por cento xa finalizaron.

Así o trasladou o presidente da APV, Enrique López Veiga, nunha reunión celebrada este martes coa conselleira do Mar, Rosa Quintana; a directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey; a delegada do Estado no Consorcio da Zona Franca, Teresa Pedrosa; e o reitor da Universidades de Vigo, Salustiano Mato, entre outras personalidades.

López Veiga subliñou que, aínda que inicialmente o Plan Blue Growth Puerto de Vigo 2016-2020 contemplaba 38 proxectos concretos e 44 accións inmediatas, "ao tratarse dun proxecto vivo, xurdiron novas iniciativas dos grupos de traballo".

En concreto, os novos proxectos céntranse no deseño do Porto do Futuro, a promoción do GNL en buques e a ampliación da Autoestrada do Mar Vigo-Nantes-Le Havre ata Tánger. Así mesmo, a nova acción consiste en analizar o impacto do 'Brexit' nas actividades da actividade pesqueira.

No relativo ao calendario previsto para este ano, López Veiga trasladou a súa confianza en poder activar o 90% dos proxectos e finalizar o 30% das accións.

Ademais, estimou que obterán o 50% do financiamento solicitado en concorrencia competitiva -á que aspiran 17 proxectos- e executar polo menos un proxecto con financiamento público-privada.

PROXECTOS PESQUEIROS E MARÍTIMOS

Rosa Quintana destacou que todos estes proxectos e accións están "directamente relacionados coa dinamización e a promoción da economía local, baseada na modernización e mellora da competitividade da industria marítima, pesqueira e portuaria e as súas empresas no ámbito da Ría de Vigo e a súa área de influencia".

Os proxectos divídense en catro grandes áreas temáticas: Innovación tecnolóxica, referencia enerxética, medio e competitividade, e desenvolvemento económico e social.

De entre todos eles, López Veiga destacou, entre outros, o uso de enerxías renovables, a Lonxa 4.0., e o centro de innovación de estudios xurídicos marítimos e pesqueiros.