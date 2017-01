O voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, indicou que "o espazo de confluencia" salgue reforzado tras as eleccións ao Consello das Mareas, na que a lista que lidera o maxistrado en excedencia recibiu o apoio "maioritario pero non unánime" dos inscritos.

Así o trasladou en declaracións aos medios durante un receso do pleno que se celebrou ao longo deste martes no Parlamento galego, onde Villares celebrou "a participación de máis do 80 por cento" dos inscritos de En Marea, un índice "moi destacable", que se produce despois dun "período de participación intenso, tanto a nivel interno como electoral".

Preguntado sobre se se sente reforzado tras o resultado das eleccións á dirección do partido instrumental, Villares mostrouse "moi satisfeito" pola "moita responsabilidade" que houbo na configuración da candidatura e polo apoio recibido dos inscritos. "Síntome lexitimado para facer o que levo facendo dende o 4 de agosto: ser representativo dos consensos", comentou.

O pasado luns déronse a coñecer os resultados das eleccións internas de En Marea celebradas ao longo da pasada fin de semana, nas que a lista encabezada por Luís Villares, 'Máis Alá!', obtivo 21 postos no Consello das Mareas. Pola súa banda, a candidatura vinculada a Anova, 'Somos Quen', fíxose con nove; e a de Cerna, 'Queremos participar', con cinco.

En concreto, a candidatura 'Máis Alá!' recibiu 894 apoios, o que supón o 58,66% dos votos. Pola súa parte, a encabezada polo deputado de En Marea e exalcalde de Manzaneda, Davide Rodríguez, conseguiu 385, o 25,26%; e, por último, 'Queremos participar', con 245 votos, o 16,08%.

"AVAL CLARÍSIMO" Á SÚA LISTA

Así as cousas, Luís Villares opinou que 'Máis Alá!' conseguiu o "aval clarísimo" dos inscritos, xa que recibiu o apoio "maioritario" aínda que "non unánime" do que "non era unha lista calquera", debido a que tiña "vocación de ser a que concitase o espazo completo de consenso".

"Creo que foi un éxito político en si mesmo que todas as sensibilidades partidarias, as sensibilidades mareantes estivesen presentes e representadas en todo momento durante a negociación (da lista de consenso)", apostilou. "A mensaxe fundamental era reforzar o espazo e está conseguida. A partir de aí, aínda que poida parecer que non, é secundario", continuou.

En canto ás outras dúas candidaturas que, nas súas palabras, decidiron "non estar nese consenso", Villares reivindicou que a decisión "ten que ser respectada", porque se trata dun "debate san" no que "todo o mundo mostrou lealdade inequívoca ao proxecto".

O próximo sábado 28 constituirase o Consello das Mareas, unha vez pase o período de correccións e reclamacións, como a presentada pola candidatura 'Queremos Participar' -ligada a Cerna-, que reclama un posto máis no órgano político de En Marea.

Será aí, o día da constitución do Consello das Mareas cando, segundo Villares, "todas as candidaturas falen para establecer cál é o programa político que se vai levar a cabo", cáles deben ser as "prioridades" de En Marea e "o camiño" a seguir para "consolidar o espazo de confluencia".

O SEU PAPEL NO PARTIDO

Así mesmo, Villares emprazou á constitución do órgano máximo de dirección do partido para decidir como articular a portavocía política de En Marea, aínda que volveu incidir, como vén facendo nas últimas xornadas, que a "referencialidade" do partido non a dá "un papel" senón que "se gaña co traballo diario".

"O establecemento dunha, dous, tres ou 20 (portavocías) é algo que non vai resolver unha persoa. É unha decisión de carácter político que terán que resolver as candidaturas", remarcou.

Nesta liña, e preguntado sobre se está de acordo en establecer unha "portavocía coral" en En Marea, Villares opinou que "os programas políticos" das forzas que integran o partido instrumental reflicten que as "diferenzas" entre eles non son "significativas", polo que "sexa cual sexa os que ocupen as portavocías non van mandar mensaxes contraditorias" en caso de que se adopte esta forma de representatividade.

PORTAVOCÍA CORAL

"Díxeno dende o primeiro día. Hai cousas que deberían poñerse en bocas doutras persoas que non son os que leven a voz política. Cuestións internas, como a carta financeira, son cousas que un voceiro orgánico faría mellor que quen se ocupa de facer unha análise política, unha análise de paro ou sobre financiamento autonómico", continuou.

Así, Villares cre que "as dúas cousas son compatibles" e que mesmo, esta realidade xa existe noutros "partidos, mesmo partidos clásicos". "Non rematamos de innovar de todo", ironizou.

"Cremos nunha forma de facer política que, dende o principio, falou de coralidade", manifestou o voceiro parlamentario de En Marea, para logo engadir que tanto "a emisión da mensaxe, que ten que ser plural, receptora de todo o espazo de confluencia" como os "referentes" poden ser "múltiples".

"Dixemos dende un primeiro momento que collían ambas as dúas cousas, a combinar entre unha e outra. Evidentemente escoitaremos a todo o mundo o que teña que dicir", remarcou para logo repetir que "o relevante non é as persoas que vaian poñer a voz", senón "cál vai ser a voz e cál é o contido", unha realidade que cre que "sae reforzada" tras as eleccións internas.

SÉNTESE "LEXITIMADO" PARA CONTINUAR

"Síntome lexitimado para facer o que levo facendo dende o 4 de agosto: ser representativo dos consensos, a busca de puntos de encontro e non dos disensos. Estou no mesmo sitio que o primeiro día, onde me poña a xente", manifestou.

Así, Villares asegurou que a súa "única responsabilidade inequívoca neste momento" continúa sendo "a portavocía parlamentaria". "A partir de aí, todo o que teña que vir, chegará no seu momento. Non me corresponde a mi decidilo, teno que decidir o órgano político supremo entre asembleas que é o Consello das Mareas", asegurou.