Persoal da empresa de fabricación de envases Alonarti, con sede no Porriño (Pontevedra), desconvocou a folga indefinida que iniciara a pasada semana para denunciar "o despedimento disciplinario" dun afiliado da CIG, ao acordar a empresa e o comité a readmisión do traballador.

Segundo trasladou o sindicato, despois de que o comité de empresa -que ten maioría da CIG- chegase a un preacordo coa empresa, os traballadores decidiron nunha asemblea celebrada este luns abandonar a protesta dende ese momento, co que os empregados da quenda nocturna xa acudiron a pasada noite aos seus postos de traballo con normalidade.

O traballador readmitido conservará as súas condicións laborais e a súa antigüidade, aínda que será trasladado de mutuo acordo a outro dos centros de traballo do grupo, que se atopa máis preto do seu domicilio.

O sindicato volveu denunciar que esta medida levada a cabo pola empresa respondía a "un intento da dirección de amedrentar o persoal de cara á inminente negociación dun novo convenio colectivo".