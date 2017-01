Proclamada a candidatura de Antón Arias á presidencia da CEG

A candidatura do construtor coruñés Antón Arias a presidir a confederación de empresarios de Galicia (CEG) quedou proclamada este martes nun comité executivo celebrado pola patronal galega.

No encontro, de carácter procedimental, Arias trasladou os motivos polos que opta a liderar esta organización, que arrastra unha división interna polo poder e dificultades económico financeiras dende fai xa varios meses.

Ademais, na reunión repasáronse as normas das eleccións, que se celebrarán este venres, a partir das 13,00 horas, e que están fixadas tanto como polos hábitos que se viñeron seguindo ao longo dos últimos anos nos estatutos da confederación.

O secretario da CEG, Jaime López, explicou, en declaracións a Europa Press, que a asemblea está composta por un censo actualizado de 190 representantes, dos que tres están vacantes por falta de designación: é dicir, 187 votantes 'reais'.

94 VOTOS

Para que Arias, único candidato, saia elixido máximo mandatario da patronal de Galicia, deberá recibir a metade dos sufraxios máis un, isto é, 94 papeletas.

O coruñés xa conta co aval da Coruña -ao presidente da cal, Antonio Fontenla, se lle atribúe o impulso a última hora desta candidatura- e tamén ten o respaldo de facto de Lugo -que dirixe Jaime López e que tradicionalmente vota en bloque-.

Agora, deberá gañarse a Pontevedra -provincia con liberdade de voto e á fronte da cal está Jorge Cebreiros, próximo ao expresidente da CEG José Manuel Fernández Alvariño- e a Ourense -presidida por José Manuel Pérez Canal-. En ambos os dous lugares cuestiónase o movemento 'in extremis' de Fontenla, quen declinou dar un paso adiante ao non ter asegurado o consenso no seo da institución.

VOTO DELEGADO

Como nos comicios que se levaron a cabo hai agora xusto un ano, o voto poderá ser delegado sen limitacións, pero co requisito de presentar unha determinada documentación que inclúe a sinatura de quen delega o sufraxio.

A principios do ano pasado, o ourensano Antonio Dieter Moure impúxose por unha exigua diferenza de 10 votos ao presidente da patronal de Ourense, Pérez Canal, quen na actualidade é un dos máis firmes opositores ao único candidato, Antón Arias.