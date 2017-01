A Xunta reitera que non existe risco para os escolares nas obras do CEIP Ramón de la Sagra, na Coruña

A Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria reiterou que non existe risco para os escolares nas obras do CEIP Ramón de la Sagra e apela, para iso, ás medicións realizadas durante os traballos tras as denuncias dos pais sobre presenza de amianto en placas antigas retiradas da cuberta.

Nun comunicado, o departamento autonómico asegura -despois de que os pais reclamasen que as obras se fixesen fóra do horario lectivo e optasen, algúns, por non levar aos seus fillos a clase ata que estas rematen-, que os resultados das medicións efectuadas estes días "indican que se está por debaixo dos valores normativos".

"Das análises efectuadas, despréndese que todo o procedemento de retirada de placas de fibrocemento de cuberta se fixo de xeito correcto", engade. Non obstante, sinala que faltan "algunhas probas moi específicas", que se farán de xeito "extraordinaria" neste caso.

PETICIÓN DE FISCALIA

Tamén indica que estes resultados se transmitiron ás familias nunha reunión co xefe territorial de Educación, Indalecio Cabana. Nela, asegura que se lles informou sobre distintos aspectos da obra "xa rematada no que se refire á retirada de placas na zona alta da cuberta" engade.

Por outra banda, indica que o departamento ten ultimada "toda a documentación sobre a obra, que mañá pola mañá -sinala sobre este mércores- será remitida á Fiscalía en resposta á súa solicitude formalizada o pasado venres", engade.

Da obra, explica, ademais, que busca "unha rehabilitación integral para mellorar a eficiencia enerxética e funcional" do centro. Así mesmo, sinala que estas obras se están a realizar "en moitos centros educativos de toda Galicia sen ningún tipo de problema", apostila ante as denuncias e protestas dos pais.