O PP pide regular o réxime de contratación do persoal investigador laboral da Administración galega

O parlamentario popular Moisés Blanco defendeu este martes na Cámara unha iniciativa que insta á Xunta a aprobar unha norma que regule o réxime de contratación do persoal investigador laboral da Administración galega, mentres que a oposición afeou a "redución" de recursos para investigación por parte da Xunta.

O deputado socialista Juan Manuel Díaz Villoslada subliñou que "sorprende" que os populares rexistren "con carácter de urxencia", ao tempo que defendeu unha emenda de modificación do seu grupo na que engade que a devandita norma debe aprobarse durante o primeiro cuadrimestre de 2017, incorporando a correspondente dotación presupostaria.

O nacionalista Luis Bará acusou a proposta popular de "iniciativa de botafumeiro" e denunciou a "mingua" de persoal tanto na administración pública coma na universidade durante a etapa de xestión de Alberto Núñez Feijóo á fronte da Xunta.

"Pensamos que esta iniciativa que se pretende aprobar debería aplicarse noutros ámbitos para que non haxa diferenzas entre o persoal investigador, como hai agora", sentenciou.

Pola súa banda, a deputada de En Marea Luca Chao esgrimiu que, malia o "compromiso" de Feijóo coa I+D+i, é "o máximo culpable da caída do investimento" e da "ausencia de oportunidades" nesta área. "Os feitos din máis de vostedes que as súas palabras", sinalou, para concluír que aos populares "lles encanta falar de detalles sen entrar no fondo" das cuestións.