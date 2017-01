Pleno.- A oposición volve pedir o cesamento dos cargos investigados polos fármacos da Hepatite C

En Marea, PSdeG e BNG volveron pedir este martes o cesamento dos dous cargos do Servizo Galego de Saúde (Sergas) investigados por prevaricación administrativa e homicidio imprudente en relación ao atraso da subministración de fármacos a pacientes afectados por hepatite C.

Os tres grupos da oposición coincidiron na súa petición durante o debate dunha iniciativa formulada pola deputada de En Marea Eva Solla a través da que demandaba o desenvolvemento por parte da Xunta do Plan estratéxico nacional para o tratamento da hepatite C. Unha cuestión que o PPdeG avanzou que rexeitará ao considerar, tal e como explicou o deputado popular Aurelio Núñez, que "non se pode apoiar isto dende unha Comunidade" e "menos de costas ás demais".

No debate, a parlamentaria de En Marea criticou que o propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "xustificase" a imputación dos dous altos cargos, Félix Rubial, entón director de Asistencia Sanitaria -- actualmente, xerente da área sanitaria de Vigo--, e a subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado, que agora están tamén investigados "por homicidio imprudente".

"Sabemos que hai responsabilidades políticas que se advertiron dende a tribuna deste Parlamento e non entendemos como a estas alturas se pode seguir amparando estas actuacións", manifestou a parlamentaria.

Sobre esta cuestión, a deputada do BNG Montse Prado considerou que este caso puxo "ao descuberto" a "auténtica cara do PP", un partido "capaz de poñer en risco a saúde das persoas" por aforrar un diñeiro que "non lle choran os bancos e as grandes multinacionais". "A realidade é que coa súa actuación deixaron morrer a persoas por razóns económicas", insistiu.

Ante iso, o parlamentario socialista instou á Xunta a "separar das súas funcións" estes dous cargos a actuación dos cales supón "unhas consecuencias políticas inapelables e inaprazables", "tras a sospeita fundada" do "atraso deliberado dun tratamento por razóns de aforro". "Esta situación está a provocar a quebra da confianza da cidadanía nos responsables da sanidade pública que debe ser restaurada de inmediato", sinalou.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Fronte a iso, o deputado do PPdeG Aurelio Núñez criticou que, ante as afirmacións dos grupos, poida parecer que ambas as dúas persoas "están condenadas" cando aínda está a investigación en marcha. "Espero e confío en que pase o mesmo que coa Fiscalía en Ourense", asegurou en referencia á consideración do Ministerio Público que sinala que o colapso nas urxencias do CHUO non é delituoso.

Ademais, logo de deixar claro que España é "o sexto país en tratamentos de hepatite C e o 28º en número de casos", criticou que o voceiro da Plataforma galega de afectados por hepatite C fose un "candidato frustrado" nas listas de En Marea ao Congreso e ao Parlamento autonómico.

Esta afirmación provocou a reacción da bancada Grupo Parlamentario de En Marea, o deputado da cal Antón Sánchez aproveitou a súa intervención nun debate posterior para acusar ao PP de "levantar sospeitas" e "descualificar persoas" que "loitan e defenden aos afectados" en lugar de argumentar na Cámara.

TRANSFERENCIA DA AP-9

Na sesión plenaria tamén foi debatida outra iniciativa do BNG a través da que propoñían expresar o rexeitamento do Parlamento de Galicia ante a decisión da Mesa do Congreso de rexeitar a tramitación da proposición de lei orgánica de transferencia de titularidad da Autoestrada do Atlántico, AP-9.

A iniciativa, que incluía un segundo punto no que instaba a promover a interposición dun recurso ante o Tribunal Constitucional contra a devandita decisión, tamén será rexeitada polo PPdeG nas votacións da xornada do mércores xa que, tal e como explicou o deputado popular Martín Fernández Prado, "vai en contra dos pasos dados" para conseguir "esta transferencia o máis pronto posible" tras o novo acordo unánime da Cámara.