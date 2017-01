Os grupos da oposición afearon este martes ao PPdeG a "falta de transparencia" sobre a venda de Novagalicia Banco, acusación que o voceiro parlamentario popular, Pedro Puy, negou, ao tempo que lamentou "os infundios e insinuacións" que pretenden sinalar a Alberto Núñez Feijóo como "cómplice" no caso das indemnizacións a exdirectivos.

A discusión plasmouse no debate dunha iniciativa do BNG que instaba á Xunta a demandar do Goberno do Estado que proporcione a información necesaria para coñecer "o custo real para o erario público" da decisión de "vender anticipadamente" Novagalicia Banco e a que "faga públicos os documentos que presuntamente fundamentaron esta decisión".

A encargada de defender esta iniciativa foi a deputada do BNG Noa Presas, quen demandou "información e transparencia para poder xulgar que pasou e poder actuar no futuro". Tamén manifestou o seu desexo de que a comisión que se reabriu na Cámara autonómica sexa "máis ambiciosa" do que os populares "queren permitir".

O socialista Abel Losada defendeu que o proceso de fusión das antigas caixas e o sucedido posteriormente é unha cuestión que "é necesario estudar e que non pode focalizarse" só no daquela gobernador do Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, como, ao seu xuízo, pretende facer Feijóo.

Tamén o deputado de En Marea Antón Sánchez advertiu da necesidade de coñecer as condicións nas que se produciu a venda e incidiu no papel de Feijóo, convencido de que a falta de transparencia no seu momento foi "indispensable" para poder cometer "estes roubos". Agora, engadiu que Puy "manexa os tempos" e pretende pechar o ditame das caixas canto antes.

PETICIÓN "ESTRAÑA POR EXTEMPORÁNEA"

Fronte a iso, o voceiro parlamentario do PPdeG sinalou que a petición do BNG é "estraña por extemporánea" e incidiu en que o proceso foi "transparente". Censurou "o infundio de dicir que houbo unha confabulación de Feijóo" e, fronte aos que aluden á súa "complicidade" no caso das indemnizacións, subliñou que a Xustiza non chamou a ninguén da Xunta.

"O dato obxectivo é que se mantiveron 5.000 empregos", esgrimiu Puy, mentres que Noa Presas lle botou en cara o "medo a coñecer a verdade" que ten o PP. "Como no accidente do Alvia, pero pronúnciase Europa", advertiu, para concluír que os nacionalistas son "xente traballadora" e tamén neste caso seguirán insistindo. "Nalgún momento haberá explicacións", concluíu Presas.

CLÁUSULAS CHAN

O Pazo do Hórreo tamén acolleu este martes o debate dunha iniciativa defendida por Antón Sánchez (En Marea) quen instou á Xunta a demandar do Goberno a modificación, con efectos retroactivos, do decreto de xaneiro para "garantir os dereitos dos consumidores á devolución obrigatoria e de oficio" polas entidades financeiras, e "sen requirimento previo", de todas as cantidades cobradas en exceso pola aplicación das cláusulas chan.

En Marea pide aplicar tamén a mesma medida para os intereses devengar incluídos dende a data de efectos do contrato, e devolver "con plenas garantías" os instrumentos de arbitraxe que "garantan o exercicio efectivo do anteriormente sinalado, incluído, se é o caso, a exención de custos xudiciais".

"Esta sentenza é unha mostra máis do trato de favor que tiveron os Gobernos de distintas cores coa banca que provocou unha situación de abuso cos consumidores: outra escala a grande escala", sinalou Sánchez, quen recibiu o apoio da deputada do BNG, Noa Presas, o grupo do cal comparte "o fondo e a concreción" da iniciativa de En Marea.

O PSdeG, non obstante, deu a entender que non apoiará a iniciativa de En Marea, que foi reformulado, precisamente, tras coñecer o decreto impulsado co acordo, entre outros partidos, de PP e PSOE en Madrid. "Beneficia á banca, na medida en que poden", dixo Sánchez.

Á súa vez, o deputado do PPdeG Jaime Castiñeira rexeitou a proposta e asegurou que os populares "non restarán un ápice na toma de decisión dos consumidores á hora de decidir a vía pola que queren recuperar o seu".