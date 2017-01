O CGAI promove un ciclo sobre a relación de Camilo José Cela co cinema

O Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI-Filmoteca de Galicia) celebrará os cen anos do nacemento do escritor Camilo José Cela co ciclo 'CJC, o centenario dun Nobel', que terá lugar entre o mércores, 25 de xaneiro, e o 15 de febreiro, segundo informa. En concreto, farao coincidindo coa recta final da exposición que a Cidade da Cultura de Galicia dedícalle ao autor.

Programada polo historiador José Luis Castro de Paza, esta proposta de catro películas recupera algúns dos filmes nos que Camilo José Cela participou ('El sótamo' e 'Manicomio'), así como a adaptación das súas novelas como 'La Colmena' ou 'La familia de Pascual Duarte'.

Sobre a relación de Cela co cinema, o CGAI destaca que está presente "dende os inicios da súa carreira". "Xa en 1946 colabora nos diálogos de 'Consultarei a Mister Brown', película de Pío Ballesteros hoxe desaparecido e, a partir de aí, participa de forma activa como co guionista ou actor ata os anos sesenta".

O ciclo abrirase coa película 'O soto' e seguirano outras como 'Manicomio', "outra reflexión sobre as convencións da sociedade franquista na que o escritor fai de intérprete para Fernando Fernán Gómez que dirixiu esta película en 1953 xunto a Luis María Delgado, explica.