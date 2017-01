Día grande para o celtismo

“Todos os partidos que xogue o Real Madrid situano como favorito, contra calquera rival do mundo”, asume Berizzo. “Nun partido así non hai minuto de descanso, non hai minuto de pausa. Así foi o partido de Madrid e así será o partido de Balaídos: sen pausa”, avisa o técnico arxentino.

Jonny celebra o 1-2 na ida no Bernabéu. | Fonte: lfp.es

O Celta foxe da euforia e busca culminar esta noite (21.15 horas) nun Balaídos ateigado o pase a semifinais da Copa fronte ao Real Madrid, axudado polo fantástico resultado da ida no Bernabéu (1-2 con goles de Iago Aspas e Jonny).

“Gañámonos o dereito a soñar con tumbar un xigante, un grande como o Real Madrid. E debemos replicar todo o bo que fixemos sete días atrás”, apunta Berizzo. O Celta non variará a súa idea futbolística (presión arriba e verticalidade ou posesión) e tentará, axudado pola bancada, ir a polo partido, para non sufrir co empuxe dos madrileños, feridos pola derrota de hai unha semana no coliseo branco.

O técnico celeste repetirá o mesmo once do Bernabéu agás a ausencia de Tucu Hernández sancionado, que todo apunta será substituído por John Guidetti, que pode axudar no xogo aéreo, unha das preocupacións para o partido de hoxe, e que implicaría xogar con tres dianteiros. Os outros dez, os mesmos, e descansados: Sergio Álvarez, Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny, Chelo Díaz, Radoja, Daniel Wass, Bongonda e Iago Aspas.

“É un partido para atopar o punto xusto a nivel anímico, que te permita xogar ben: nin sobreexcitado nin expectante. Si activado para xogar todo o ben que podas, cunha cabeza sólida que acepte todos os trámites do partido”, pídelle concentración Berizzo os seus futbolistas para certificar a fazaña, “un gran premio a un gran esfuerzo dos meus futbolistas. Quixera gañar por eles, porque meréceno”.

A afección encherá Balaídos (apenas quedan 500 entradas á venda) e Berizzo concédelle vital importancia: “O de sempre. Todos os partidos que gañamos, gañámolos xuntos, e o de mañá será unha proba máis para todos. A afección está conectada o equipo. É un partido que debemos gañar entre todos”. Os seareiros celestes organizaron unha quedada ás portas de Balaídos para dar o primeiro empurrón os seus.

Non se fían os celestes do Real Madrid, malia que chega a Balaídos con ata sete baixas: Carvajal, Pepe, Varane e Marcelo na defensa; Modric, Bale e James por diante. Si poderán estar no once Cristiano Ronaldo, esta semana con molestias no pé dereito, e Benzema, recuperando ritmo de competición. Zidane recorreu á canteira (o seu fillo Enzo e Achraf Hakimi) para completar a convocatoria.

Fronte ao Real Madrid, co apoio de Balaídos e co 1-2 da ida, o Celta busca o pase a semifinais da Copa por segundo ano consecutivo. O ultimo chanzo antes da final.