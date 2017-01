Xoel López actuará este mércores no Inverfest

O festival Inverfest chega ao seu terceira e última semana cunha programación de concertos, no Teatro Circo Price, que inclúe as actuacións do galego Xoel López, Carmen Linares, The New Raemon & McEnroe e The Gift.

Segundo explicou o Concello de Madrid nun comunicado, este mércores terá lugar un concerto de Xoel López, nunha actuación na que o artista, acompañado solo polos seus instrumentos, repasará todos os grandes éxitos da súa extensa carreira musical.

O xoves é a quenda de Carmen Linares que presenta o seu último disco, unha homenaxe a Miguel Hernández, 'Verso a Verso'. Linares contará nesta estrea con colaboracións como a de Vanesa Aibar, Eduardo Pacheco, Arcángel e a Camerata Flamenco Project.

Á súa vez, o venres The New Raemon e McEnroe presentan no escenario do Price o seu novo traballo discográfico conxunto, 'Chuvia e tronos'. Trátase de disco con 12 cancións, compostas por Ramón Rodríguez e Ricardo Lezón, gravadas nos estudios La Mina de Sevilla durante a primavera do 2016 con Raúl Pérez nos labores de produción.

Xa na recta final, The Gift celebrarán este sábado os seus 20 anos de carreira musical. Este grupo ofrecerá un concerto onde tocarán os éxitos máis importantes da súa traxectoria, ademais de estrear catro cancións do seu novo disco, que se publicará na primavera de 2017.

Por outro lado, Inverfest pecha a súa terceira edición con dous concertos de Inverfest New Rockers. Así, ás 12 horas deste domingo o proxecto musical Chumi Chuma presenta un proxecto musical para toda a familia.

O mesmo día, ás 18,00 horas, actuará Furious Monkey House, unha banda formada por cinco mozos de Pontevedra cun repertorio de cancións pop e rock transportarán os fans de Nirvana, Pixies ou Smashing Pumpkings aos anos noventa.