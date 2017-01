Unha veintena de provincias da metade norte peninsular están en risco por frío e neve

Un total de 18 provincias, todas elas da metade norte peninsular, terán activados este mércores avisos por baixas temperaturas, nevadas ou ben por fenómenos costeros, segundo informou a Axencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Destas, 14 provincias terán aviso amarelo (risco) por baixas temperaturas mínimas, que poderán descender ata -4 grados centígrados, -6 grados centígrados na maior parte delas e ata ata -8 grados centígrados nas provincias e zonas montañosas como Pirineos ou o sistema Central. Ademais, Barcelona, Lleida e Girona tamén terán aviso por nevadas, xa que se poderán acumular ata cinco centímetros de neve de espesor.

Máis aló dos avisos por risco, a portavoz da Aemet, Ana Casals, explicou a Europa Press que este mércores se descolgará unha baixa en altura que afectará a Cataluña, Baleares e de forma máis débil e illada á Comunidade Valenciana.

Así, precisou que estas precipitacións serán de neve en cotas relativamente baixas, xa que este mércores a cota situarase entre 0 e 600 metros ao principio do día e subirá ata 200 a 600 metros no noreste. Na Comunidade Valenciana nevará nunha cota de 500 a 900 metros e de 900 a 1.200 metros en Baleares polo que volverán ter neve na sierra da Tramontana e en Gerona.

En Galicia e Estremadura estará nuboso ao principio e despois irá entrando unha fronte, polo que sinalou que ao final do día a nubosidad estenderase e podería chover no oeste de Galicia e respecto de Canarias, prevé intervalos nubosos e non descarta choivas nas illas de maior relevo. No resto haberá ceos pouco nubosos e intervalos nubosos no cantábrico oriental e alto Ebro.

Sobre as temperaturas, a portavoz indicou que descenderán no terzo noreste peninsular, haberá xeadas na maior parte do interior da Península, salvo no suroeste, onde tamén hai algunhas zonas altas nas que tamén pode xear. Tamén poderá haber xeadas no puntos do cuadrante suroeste. "As máis intensas produciranse na metade norte e poderán ser fortes en Pirineos, na cordillera cantábrica e no sistema Ibérico", comentou.