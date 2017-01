Feridas dúas persoas nunha colisión con tres vehículos implicados en Mos (Pontevedra)

Dúas persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico rexistrado ao chocar tres vehículos na estrada que une O Porriño e Gondomar ao seu paso polo municipio de Mos (Pontevedra).

Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro tivo lugr sobre as 18,45 horas do martes no quilómetro 1,8 da estrada que une O Porriño e Gondomar.

Foi un particular o que alertou do sucedido ao 112 Galicia. Mentres, os efectivos de Protección Civil do Porriño informaron ao servizo de urxencias de que dous dos condutores implicados foran trasladados polos servizos sanitarios ao Hospital Castro Perpetuo Socorro de Vigo.

O 112 Galicia pasou o aviso tamén á Guardia Civil de Tráfico e aos Bombeiros de Baixo Miño.

ACCIDENTE MÚLTIPLE

Por outra banda, outros tres vehículos colidiron na tarde do martes na localidade coruñesa de Culleredo, pero non houbo persoas feridas. O Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia recibiu a chamada dun particular que avisaba do accidente sobre as 19,15 horas.

Os membros de Protección Civil de Culleredo relataron ao CAE 112 que unha condutora podería necesitar asistencia médica. Con todo, foi a mesma muller quen rexeitou a axuda.

Ata o lugar do impacto, na Rúa Electo, desprazouse un equipo do 061 por si fose necesaria a súa actuación, pero ningunha das persoas implicadas no accidente tivo que ser trasladada. Por parte do 112 informouse tamén á Policía Local e aos Bombeiros de Arteixo.