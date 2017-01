Un coche arde por completo e o incendio causa danos no teito da vivenda na que estaba en Gomesende (Ourense)

Un incendio que se orixinou no interior dun coche, que ardeu por completo, provocou danos materiais na estrutura do teito da vivenda na que se atopaba estacionado no municipio de Gomesende (Ourense).

Segundo informou o 112 Galicia, os feitos tiveron lugar na parroquia de Poulo, no lugar de Sobrado. Foi o dono do inmueble quen alertou do incendio ao servizo de urxencias ás 19,15 horas do martes.

Por iso, unha dotación dos Bombeiros de Celanova desprazouse ata o lugar. Finalmente extinguiron o lume, que calcinou o coche por completo e afectou á estrutura superior do garaje.

O CAE 112 Galicia informou, ademais, á Guardia Civil e a Protección Civil.