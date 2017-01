Bombeiros usan 7.500 litros de auga para limpar vertedura de zurro causado por un gandeiro por erro en Muxía (A Coruña)

Os Bombeiros de Cee empregaron 7.500 litros de auga para limpar unha vertedura de zurro causado por erro por un gandeiro nunha estrada do municipio de Muxía (A Coruña).

Segundo informaron os Bombeiros de Cee, ás 22,12 horas do martes recibiron o aviso do 112 Galicia dunha vertedura de zurro dun a dous quilómetros na estrada AC-440 á altura do lugar de Quintáns, en Muxía.

Ademais dos bombeiros, foron avisados persoal de mantemento de estradas e Protección Civil de Muxía despois de que un gandeiro cometese un erro "ao tocar na panca que non era", segundo concretan as mesmas fontes, o que provocou que se baleirase toda a cuba de zurro en estrada.

Os Bombeiros de Cee procederon a limpar a estrada con auga a presión, para o que tiveron que empregar uns 7.500 litros, e concluíron a intervención sobre as 23,50 horas.