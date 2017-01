Os prezos industriais soben un 2,9% en decembro en Galicia, por enriba da media nacional

Os prezos industriais subiron un 2,9% en decembro en Galicia en comparación co mesmo mes de 2015, segundo os datos que publica este mércores o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Este incremento en Galicia é lixeiramente superior que a suba do 2,8% de media no Estado. Na comparativa de decembro fronte a novembro mantense tamén en taxas positivas, cunha alza do 1,4%.

Así mesmo, no que vai de ano a evolución dos prezos industriais na Comunidade galega é positiva, ao rexistrar un incremento do 2,9%.

Por tipoloxía, a suba interanual en Galicia a lidera a enerxía (+15,7%), seguida dos bens de consumo duradeiro (0,7%). No outro extremo está o descenso dos bens intermedios ( -0,1%). No tocante á comparativa intermensual, hai un incremento da enerxía do 7,3%, mentres que descenden os bens de consumo non duradeiro ( -0,3%) e os de consumo duradeiro ( -0,2%).

DATOS NACIONAIS

Os prezos industriais subiron un 1,5% en decembro en relación ao mes anterior e incrementáronse un 2,8% en taxa interanual, máis de dous puntos por enriba da rexistrada en novembro.

Co repunte interanual de decembro, os prezos industriais encadean tres meses consecutivos de ascensos despois de incrementarse un 0,6% en novembro e un 0,3% en outubro, mes no que regresaron a taxas positivas tras 27 meses consecutivos de caídas.

A enerxía elevou oito puntos a súa taxa interanual en decembro, ata o 8,2%, a máis alta dende outubro de 2012, pola suba dos prezos do refino do petróleo fronte á baixada rexistrada en decembro de 2015.

Tamén influíu, aínda que en menor medida, a produción, transporte e distribución de enerxía eléctrica, os prezos da cal aumentaron o pasado mes de decembro máis que en 2015.

Pola súa banda, os bens intermedios incrementaron seis décimas a súa taxa interanual, ata o 1,2%, debido ao incremento dos prezos da produción de metais preciosos e doutros metais non férreos e a fabricación de produtos básicos de ferro, aceiro e ferroaliaxes, fronte ao descenso rexistrado en 2015. Esta última actividade sitúa a súa taxa no 18,7%, a máis alta dende marzo de 2011.

Así mesmo, os bens de consumo non duradeiro aumentaron tres décimas o seu varuación, ata o 1,1%, a causa da suba dos prezos da fabricación de aceites e graxas vexetais e animais, fronte ao descenso rexistrado en decembro de 2015.