A Academia de Farmacia de Galicia entrega os seus Premios 2016 con motivo do acto académico de apertura do curso 2017

A Academia de Farmacia de Galicia celebrará o acto académico de apertura do curso 2017 este mércores, 25 de xaneiro, no marco do cal se fará entrega dos seus Premios 2016.

O acto de académico de apertura do curso 2017 terá lugar a partir das 19,00 horas na súa sede do Antigo Hospital de San Roque de Santiago de Compostela. O evento estará presidido polo doutor Manuel Puga Pereira, presidente da institución académica.

O Premio Antonio Casares Rodríguez, patrocinado polos colexios oficiais de Farmacéuticos da Coruña, Lugo, Pontevedra e Ourense, ao mellor expediente académico do grao en Farmacia da promoción que finalizou os estudios no ano 2016 na Universidade de Santiago de Compostela, foi outorgado nesta edición á farmacéutica Ana Castro Beado.

No mesmo acto entregarase tamén o Premio Julián Francisco Suárez Freire 2016, patrocinado polas cooperativas farmacéuticas Cofaga e Cofano e dirixido a investigadores menores de 35 anos que publicaran durante o ano 2016 un traballo orixinal sobre un tema relacionado co medicamento dende as súas fases temperás de I+D ata a cadea de distribución, realizados nunha institución galega.

Este premio, cunha dotación económica de 3.000 euros, na súa terceira edición concédese á doutora Ana Rey Rico por un traballo sobre o desenvolvemento de tratamentos "que permitan contrarrestar o progreso lento e irreversible da osteoartritis, abrindo novas vías en medicina rexenerativa para tratar outras lesións da cartilaxe articular", segundo indica a entidade académica.

O traballo, do que é primeira autora a galardoada, foi realizado no Centro de Ortopedia Experimental da Universidade de Saarland (Alemaña) e no Departamento de Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica da Facultade de Farmacia da USC (Grupo I+DFarma).

Ademais, entregarase un Diploma de Excelencia á licenciada en Farmacia Estefanía Blanco García polo seu traballo publicado na revista 'European Journal of Pharmaceutical Sciences', no que desenvolve unha novidosa terapia alternativa aos tratamentos existentes fronte á criptosporidiosis formulando dous principios activos en microesferas bioadhesivas para tratar de incrementar a súa actividade terapéutica.

O traballo foi realizado na USC nos departamentos de Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica da Facultade de Ciencias do campus de Lugo, de Anatomía e Produción Animal da Facultade de Veterinaria e de Microbioloxía e Parasitoloxía de Facultade de Farmacia.