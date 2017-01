Detido na Cañiza (Pontevedra) un condutor que ía nun coche roubado, sen carné e que deu positivo en cocaína

Axentes da Guardia Civil detiveron un condutor, D.L.D.F., veciño de Oporto (Portugal) e de 29 anos de idade, que foi sorprendido cando circulaba pola A-52, á altura da Cañiza (Pontevedra), cando conducía un coche roubado, sen carné, e baixo os efectos da cocaína.

Segundo informaron fontes do Instituto Armado, os feitos tiveron lugar no mediodía do martes, cando a central do Subsector de Tráfico de Pontevedra recibiu numerosas chamadas de condutores que alertaban de que un turismo, con matrícula portuguesa, circulaba pola A-52 en dirección a Ourense, dando bandazos dun lado a outro da calzada.

Unha patrulla do subsector de Ourense que se atopaba próxima ao lugar localizou o vehículo cando este accedía á gasoliñeira da Cañiza. Tratábase dun BMW, que fora roubado en Portugal o pasado 21 de xaneiro, e o seu condutor carecía de permiso de conducir e, ademais, deu positivo por cocaína no test de drogas.

O mozo foi detido por un suposto delito de furto de uso de vehículo a motor, e dous delitos contra a seguridade do tráfico. Ademais, no interior, o condutor levaba un can "en malas condicións", que foi entregado aos servizos municipais do Concello da Cañiza.

O detido, que ten antecedentes policiais tanto en España como en Portugal, pasará a disposición do Xulgado de Instrución número 1 de Ponteareas.