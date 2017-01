O Centro Médico El Carmen recibe a 'Q' de Calidade Turística

O Centro Médico El Carmen recibiu a 'Q' de Calidade Turística no marco da feira Fitur celebrada en Madrid, o que supón para este hospital ourensano "un importante" apoio para o seu proxecto en turismo de saúde 'WaterHealth'.

O hospital recibiu o diploma acreditativo na 'Noite Q' do Instituto para a Calidaid Turística Española (ICte) o pasado 19 de xaneiro, "unha grande festa do turismo español que congregou máis dun millar de persoas", segundo destacou o centro.

Na gala foron recoñecidos diferentes establecementos (entre eles o hospital Centro Médico El Carmen), da man dos diferentes conselleiros e directores xerais de Turismo das súas comunidades autónomas, acompañados polo presidente de ICte, Miguel Mirones, e a secretaría de Estado de Turismo, Matilde Pastora Asían.

A 'Q' de Calidade Turística garante a calidade en procesos básicos do hospital como a hospitalización e o servizo médico.

Segundo destaca o hospital ourensano, "garante a calidade de aspectos tan importantes como as instalacións, cuartos, limpeza, mantemento, restauración, proceso de reserva, acollemento do paciente e acompañamento por parte do persoal durante toda a estanza do paciente.

DESTINO TERMAL

O Centro Médico El Carmen recorda que Ourense é un dos principais destinos termais de España, con tradición dende a época dos romanos e unha produción diaria de máis de cinco millóns de libros de auga mineiro-medicinal.

Por iso, en 2015 este hospital ourensano puxo en marcha o proxecto 'WaterHealth' en colaboración con Caldaria, apoiado por institucións como a Deputación provincial e o Concello de Ourense, así como a Xunta.