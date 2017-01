Detido en Vigo por facerse pasar por inspector de Facenda e estafar varios veciños maiores

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron un veciño da cidade, de 62 anos de idade, que supostamente fíxose pasar por inspector de Facenda para estafar diversas cantidades a veciños de avanzada idade.

Segundo informaron fontes policiais, as actuacións remóntanse ao pasado 20 de xaneiro, cando se tivo coñecemento de que un veciño de Cabral pagara case 150 euros a un suposto inspector do Catastro. Nese momento non se puido localizar ao falso inspector, pero a Policía puxo en alerta a todas as súas unidades, coa descrición física e da vestimenta do sospeitoso.

O día 23 de xaneiro, co mesmo modus operandi, estafou 131 euros a un veciño de Espedrigada; e ao día seguinte, en San Roque, fixo o mesmo cunha octoxenaria, ante a que se identificou como inspector de Facenda. O home pretendía cobrarlle case 150 euros en concepto de imposto por uns terreos que a señora posúe noutra localidade.

Pero a actitude do home espertou as dúbidas desta veciña, que lle respondeu dicindo que eses terreos están exentos de tributación, e chamou o seu fillo e a Policía.

Axentes do 092 localizaron o sospeitoso na rúa Couto Piñeiro, e as súas características físicas e de roupa coincidían coas achegadas polas vítimas. Nese momento, levaba consigo varias fotocopias dun documento da Axencia Tributaria, e un sobre co logo da Xunta de Galicia.

A Policía procedeu á detención deste veciño da cidade, que dixo non se acordar de nada relacionado cos feitos que se imputan. As dilixencias practicadas foron postas en coñecemento do xulgado.