Os fisioterapeutas galegos alertan da relación de dores de cabeza e pescozo con problemas na mandíbula

Unha das aplicacións menos coñecidas da Fisioterapia, como é o tratamento das alteracións orofaciales e/ou temporomandibulares, é obxecto de análise do Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) dentro da súa campaña "12 meses, 12 consellos de saúde", que ten por obxectivo promocionar hábitos de vida saudables.

Os problemas na articulación da mandíbula producen múltiples síntomas dolorosos | Fonte: CoFiGa.

Tal e como explican os fisioterapeutas galegos, a articulación temporomandibular ou ATM é unha engrenaxe fundamental para a mobilidade da mandíbula, que nos permite poder masticar os alimentos e falar. O seu funcionamento é complexo, por estar en constante movemento e as súas alteracións dan lugar a disfuncións entre as que atopamos a limitación e desviación da apertura da boca, a limitación da lateralidad e os ruídos intra-articulares, que afectan o conxunto funcional do fala, a mastigación e a deglución.

Isto tradúcese en síntomas dolorosos asociados na cabeza, pescozo, oídos, maxilares, esterno, ollos, dentes, así como zunidos, acúfenos, vertixes, perda de equilibrio, problemas visuais, alteracións da posición e sensación de queimazón.

No caso de padecer algún destes síntomas, os fisioterapeutas aconsellan acudir a un experto. O tratamento destas patoloxías debe ser ser multidisciplinar, e os fisioterapeutas estudarán nestes casos aspectos que van desde a posición da articulación mandibular ata a integridade todo o sistema mastigatorio, valorarán o problema e ofrecerán tratamento a estas limitacións e dores.

A Fisioterapia pode axudar nesta patoloxías traballando sobre a reeducación postural (como nos sentamos para comer e estudar) e a corrección do bruxismo e hábitos, como morderse as unllas, morder os bolígrafos, etc. Todo isto sen esquecer os consellos educativos e o tratamento da articulación con técnicas manuais, láser ou exercicios.

CAUSAS

A orixe das dores orofaciais (de boca e mandíbula), de determinadas cefaleas, e das dores cervicais, pode estar asociada a factores biolóxicos (cambios hormonais, antecedentes xenéticos), psicolóxicos (tensións, ansiedade) e sociais (déficit alimentario). Ademais, segundo as últimas investigacións científicas, estas doenzas poden tamén estar relacionadas con patoloxías dixestivas, como o colon irritable ou a gastrite, con intolerancias alimentarias ou coa nutrición deficitaria (carencia de vitaminas ou minerais).

A orixe multifactorial da dor neste tipo de problemas músculo-esqueléticos fai que, segundo datos do CoFiGa, o 80% dos pacientes que acoden a unha consulta de Fisioterapia faino por dores das que descoñecen a causa.

Ao tratarse dunha serie de patoloxías moi complexas, CoFiGa insiste en que a formulación máis correcta sería realizar intervencións multidisciplinares (fisioterapeutas, odontólogos, psicólogos, etc.) que se atopen dentro dun enfoque bioconductual.

A Fisioterapia consegue diminuír a dor cranio-facial e cervical, así como a intensidade e frecuencia das cefaleas. Tamén, reduce a fatiga masticatoria e mellora o funcionamento mandibular.