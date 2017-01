O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, proclamou que non se sente "inferior" ao seu homólogo catalán, Carles Puigdemont, porque ten "as mesmas competencias" que el, e rexeitou o concerto que propón o BNG no marco do debate do financiamento, ao considerar que a formación o formula para reivindicar o seu carácter "nacionalista" e que prexudicaría a Galicia.

"Déixese de contos e falemos de contas", reclamou á voceira do BNG, Ana Pontón, a quen demandou que non lle pida que "diga cousas que non son" para "manter unha formulación nacionalista" de Galicia. "Galicia ten dereito a un sistema de financiamento baseándose nos custos da prestación de servizos, á situación demográfica e á dispersión", defendeu.

Feijóo argumentou que os economistas e "69 deputados" dos 75 do Pazo do Hórreo discrepan co BNG na aposta pola cota fiscal, e advertiu que Galicia "non é menos soberana" por defender a vía que máis se axusta, ao seu entender, aos seus intereses, posto que o concerto lle suporía -- afirmou, coas cifras do Foro Económico de Galicia-- "perder un mínimo de 1.000 millóns de euros".

"Eu vou seguir defendendo a Galicia e non a Cataluña. Non me sinto para nada inferior ao presidente de Cataluña porque teño as mesmas competencias ca el, cunha diferenza, que el quebrou Cataluña e eu manteño a Galicia solvente; esa é a gran diferenza entre uns e outros: eu manteño a autonomía política de Galicia porque manteño a súa autonomía financeira, e vostedes nin terían autonomía política nin financeira", ha aseverado Feijóo.

En fronte, Pontón reafirmouse en que o concerto fiscal "solo ten vantaxes para Galicia", que contaría con 3.500 millóns máis para financiar servizos como a sanidade e a dependencia, ao tempo que volveu pedir unha tarifa eléctrica galega.

