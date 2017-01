Democracia Ourensana presenta ante notario unha moción de censura contra o alcalde e invita a oposición a sumarse

Os oito concelleiros de Democracia Ourensana (DO) no Concello de Ourense asinaron este mércores ante notario un escrito de moción de censura contra o alcalde, o popular Jesús Vázquez, na que postulan o seu líder, Gonzalo Pérez Jácome, como candidato a novo rexedor.

A formación emprazou ao resto dos partidos da oposición a sumarse a este escrito e trasladoulles os documentos e información asinadas polos oito concelleiros coa intención de que "acudan ao notario a asinar e apoiar a moción de censura".

O partido confirmou que, no caso de que o escrito notarial conseguise "o mínimo de 14 sinaturas precisas", se remitiría ao secretario do pleno do Concello de Ourense para a súa tramitación.

Tamén informou de que o prazo para sumarse a esta iniciativa será de 15 días naturais. Pasado este tempo a formación "entendería" que o resto de forzas rexeitan apoiar a moción e "procedería a pechar a acta notarial".

JÁCOME NON ESPERA "NINGÚN APOIO"

"Non esperamos ningún apoio, pero queremos deixar documentado que DO intentou facer unha moción de censura e que non se lle apoiou. Para que a cidadanía saiba cál é a verdade", recoñeceu Pérez Jácome en declaracións a Europa Press.

Jácome descartou, así, un respaldo dende as outras formacións ou mesmo apoios fóra da disciplina de voto, pero enmarcou esta man tendida no obxectivo de que "quede claro que DO intentou unha moción de censura e esta proposta foi totalmente abortada por PSOE e Ourense en común".

O líder de Democracia Ouerensana reiterou a súa preocupación por que os cidadáns "non teñan dúbidas" de que a súa formación "fixo unha moción" e que foron os outros partidos da oposición "os que quixeron que o PP siga na Alcaldía".

Se non o día de mañá (a oposición) vai volver mentir dicindo que non propuxemos nada serio, ao igual que pasou co acordo elaborado por DO, PSOE e OUeC nestas últimas seis semanas, que agora din que non era para unha moción de censura", concluíu o líder de DO.

DO APELA Á "RESPONSABILIDADE" DA OPOSICIÓN

O escrito enviado por DO ao PSOE e a Ourense en Común (OUeC) para que apoien a moción de censura apela ao "sentido de coherencia e a responsabilidade cidadá" de ambas as dúas formacións, co fin de "impedir que o actual alcalde do PP siga á fronte do Concello".

Así, a proposta insiste ao resto da oposición que o grupo de goberno "mantén paralizada a cidade e négase a chegar a consensos co resto de grupos" en cuestións como os presupostos da cidade ou o Plan de Urbanismo.

"Sería unha falta de compromiso e de responsabilidade política que as ideoloxías a nivel nacional impidan traballar na mesma dirección na nosa cidade", conclúe o escrito.

XA O ANUNCIARA

En días pasados, o líder de DO anunciou que a súa formación iniciaría esta semana o protocolo para presentar unha moción de censura contra o alcalde, a pesar que nese momento afirmou ser consciente de non contar co apoio da oposición.

A proposta realizouna despois de coñecer que a Executiva local do PSOE rexeitaba apoiar unha moción de censura con DO, baseándose no documento consensuado polos tres partidos da oposición para "sentar as posibles bases dun cambio de goberno".

A negativa socialista produciuse un mes despois de que OUeC se descolgase dunha posible moción de censura, a pesar de destacar que o 61% das propostas do texto base para este acordo procedían do seu programa electoral.