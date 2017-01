A Garda Civil cre que o feto atopado en Lousame (A Coruña) puido estar días depositado nun colector

A Garda Civil cre que o feto de sete meses sen vida que foi atopado na tarde deste martes por traballadores da planta de lixos de Lousame (A Coruña) puido estar varios días depositado nun colector, segundo aseguraron a Europa Press fontes deste corpo de seguridade.

Da investigación, fíxose cargo o Garda Civil de Noia, despois de que, sobre as 16,00 horas deste martes, as traballadoras que se atopaban seleccionando os residuos na fita transportadora da planta atopasen o corpo.

Tras proceder ao levantamento do cadáver, constatouse que se trataba dun feto de sete meses de sexo feminino. Polo momento e polo territorio que abrangue a planta --oito municipios-- non se descarta que o feto levase "uns días" depositado nun colector de lixo.

Á ESPERA DA AUTOPSIA

As fontes consultadas por Europa Press recordaron que a planta recolle residuos de núcleos rurais "polos que non pasa todos os días o servizo de recollida de lixo", precisaron respecto ao tempo no que puido ser depositado o corpo nun colector ata o seu achado. Por iso, estase á espera tamén do resultado da autopsia, tras o traslado do cadáver ao Hospital de Conxo, en Santiago de Compostela.

A planta onde foi localizado o feto recolle residuos sólidos urbanos da mancomunidade da Barbanza. Xestionada por FCC, a ela chegan lixos dos concellos de Lousame, Porto do Son, Ames, Rois, Carnota, Muros, Pontecesures e Noia, o que abrangue aproximadamente uns 80.000 habitantes.