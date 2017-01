O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, proclamou que non se sente "inferior" ao seu homólogo catalán, Carles Puigdemont, porque ten "as mesmas competencias" ca el, e rexeitou o concerto que propón o BNG no marco do debate do financiamento, ao considerar que a formación o formula para reivindicar o seu carácter "nacionalista" e que prexudicaría a Galicia.

"Déixese de contos e falemos de contas", reclamou á voceira do BNG, Ana Pontón, a quen demandou que non lle pida que "diga cousas que non son" para "manter unha formulación nacionalista" de Galicia. "Galicia ten dereito a un sistema de financiamento baseándose nos custos da prestación de servizos, á situación demográfica e á dispersión", defendeu.

Feijóo argumentou que os economistas e "69 deputados" dos 75 do Pazo do Hórreo discrepan co BNG na aposta pola cota fiscal, e advertiu que Galicia "non é menos soberana" por defender a vía que máis se axusta, ao seu entender, aos seus intereses, posto que o concerto lle suporía --afirmou, coas cifras do Foro Económico de Galicia-- "perder un mínimo de 1.000 millóns de euros".

"Eu vou seguir defendendo a Galicia e non a Cataluña. Non me sinto para nada inferior ao presidente de Cataluña porque teño as mesmas competencias ca el, cunha diferenza, que el quebrou Cataluña e eu manteño a Galicia solvente; esa é a gran diferenza entre uns e outros: eu manteño a autonomía política de Galicia porque manteño a súa autonomía financeira, e vostedes nin terían autonomía política nin financeira", aseverou Feijóo.

DEFENSA DO CONCERTO FISCAL

En fronte, Pontón reafirmouse en que o concerto fiscal "só ten vantaxes" para Galicia", que contaría con 3.500 millóns máis para financiar servizos como a sanidade e a dependencia. "Cos datos do Ministerio de Facenda na man", subliñou, ao tempo que lamentou a "simpleza" de Feijóo por analizar solo "os impostos que aparecen no sistema de financiamento".

"Vexa o que se recada na totalidade dos impostos. Canto se recada polo imposto de sociedades? ¿O polo imposto do tabaco?", preguntou, antes de chamar a que se poña en marcha unha comisión na que se analice "todo" e se analicen os datos.

Ao tempo, Pontón volveu pedir unha tarifa eléctrica galega, reivindicando a potencia á hora de xerar enerxía de localidades como Caldas de Reis. "Alégrome de que agora estean contentos polo que xera a presa do Umia porque sempre estiveron en contra; sempre están en contra de xerar riqueza!", replicou Feijóo.

"Igual nos equivocamos todos salvo vostedes ou igual se equivocan vostedes e os demais acertamos. Eu defenderei os intereses de Galicia", sentenciou o presidente galego, quen asegurou que lle preocupan as "contas" expostas pola dirixente nacionalista, que lle recordan "a contos de determinados independentistas".

"Debe ter outra parte dos datos de Facenda porque eu teño aquí a liquidación da Axencia Tributaria de 2014 cos ingresos da comunidade e hai unha diferenza de 2.000 millóns menos que o que nos correspondeu polo financiamento", resolveu.