Investigados dous homes como presuntos autores de dous incendios forestais en Riós (Ourense)

Axentes da Policía Autonómica de Ourense informaron este mércores da investigación de dous homes como presuntos autores de dous incendios forestais no municipio ourensano de Riós.

Segundo informou a Xunta, a Policía Autonómica de Ourense procedeu á imputación dun varón como presunto autor dun incendio acontecido o pasado 18 de xaneiro na parroquia da Trepa, en Riós, e que afectou a unha superficie rasa de 400 metros cadrados.

O lume foi divisado polos axentes, que atoparon o autor no lugar dos feitos, quen prendeu lume directamente na valla do terreo, "tratando deste modo de eliminar a maleza existente, non adoptando as medidas básicas de seguridade".

Ademais, os axentes procederon a tomar declaración como investigado a outro varón do mesmo municipio como presunto autor dun lume acontecido o mesmo día 18 na parroquia da Trepa, que afectou a unha superficie rasa de cen metros cadrados.

As mesmas fontes indicaron que o investigado prendeu lume directamente no terreo "co fin de queimar a maleza, sen adoptar as medidas de seguridade pertinentes".

Por ambos os dous feitos instruíronse dilixencias remitidas ao xulgado de Instrución de garda de Verín (Ourense), segundo concretou a Xunta.

No que vai de ano son catro as persoas investigadas pola Policía Autonómica por delitos relacionados con incendios nos montes galegos.