Pleno.- A oposición pide información sobre a saturación en urxencias e o PP rexeita que se deba a recortes

Os grupos da oposición no Parlamento de Galicia reclamaron de novo á Xunta información sobre os episodios de saturación rexistrados en servizos de urxencias de hospitais galegos, fronte ao que o PPdeG rexeitou que obedezan a recortes.

No debate dunha proposición non de lei presentada no pleno do Parlamento galego polo Grupo Socialista, o deputado Julio Torrado afirmou que "a epidemia de gripe non é un problema do PP", pero si lles atribuíu os populares a responsabilidade "pola "previsión e a xestión".

Neste sentido, lamentou as "saturacións inmensas" en urxencias de hospitais galegos, "nada excepcional en número", segundo precisou, ao tempo que criticou que tivesen pacientes "aglutinados" en corredores "porque non hai camas para ingresalos nin persoal para atendelos".

Por iso, afirmou que se trata dun "problema asistencial grave", ao tempo que recordou que "todos coñecían que era unha situación que se ía dar". Neste sentido, defendeu a petición da súa proposición de solicitar informes á Administración sanitaria sobre os plans previstos e os episodios de saturación rexistrados.

"A Consellería de Sanidade di que estaban preparados. Queremos eses datos, queremos saber se se fortaleceu a Atención Primaria", demandou. "Queremos os informes que dean indicadores do que estaba previsto e cuales foron os resultados", pediu en relación a esta "situación reiterada", para que lle reivindicou "plans de continxencia".

Nesta liña, a parlamentaria do BNG Montse Prado fixo fincapé no "auténtico colapso que se volveu vivir" en hospitais galegos, "que evidencia as carencias do sistema sanitario", segundo apostilou.

Tras incidir nos "problemas estruturais" do sistema "debido a políticas de recortes", Prado enumerou a "falta de recursos, falta de persoal e falta de planificación". Por iso, considerou que o "o problema das urxencias dos hospitais necesita planificación no verán para que se minimicen os resultados deses colapsos".

SOBRECARGA

A voceira do BNG neste debate, así mesmo, puxo de manifesto a "sobrecarga" dos profesionais sanitarios, polo que propuxo, como recolle a emenda do seu grupo á proposición socialista, a elaboración dun protocolo para abordar os "brotes ou picos asistenciais", co fin de que tomen as "medidas precisas".

A parlamentaria do Bloque coincidiu con outros deputados da oposición en lamentar a "deterioración da sanidade". Así, Eva Solla, de En Marea, lamentou que "cada vez é máis frecuente" a discusión sobre o peche de camas durante todo o ano, cando anteriormente se circunscribía ao verán.

"Así se consolidan os recortes", ha aseverado, para engadir que os equipos "non son as axeitadas" o que, ao seu xuízo, leva á "destrución da sanidade pública". Así mesmo, riscou de "indecente" o trato ao persoal.

XESTIÓN

Fronte ás críticas da oposición, a deputada do PP Marta Rodríguez-Vispo, tras ler titulares de colapsos de 2008 cando gobernaba o bipartito formado por PSOE e BNG, subliñou que o problema das urxencias se remonta a "hai moito tempo.

"Non imos negar o problema. O problema existe. Asumímolo e tratamos de xestionalo", sostivo a deputada popular, que recordou que "non é un problema exclusivo de Galicia". Por iso, apostou por "tratar este tema con seriedade".

Deste modo, manifestou que "non se soluciona esixindo aos xerentes un informe" porque se trata dun "problema moi complexo". Así, comentou que o incremento da necesidade de ingresos "se prevé polo Sergas", que elabora "plans de contigencia" anuais. "Non actúan ao chou", abundou.

Con todo, sinalou que o "pico da gripe xa pasou" e insistiu en que "o problema de saturación de urxencias non se debe a recortes do PP nin a recortes de persoal".

Tras as explicacións da parlamentaria popular o socialista Julio Torrado, esgrimiu recortes de prensa sobre Asturias para incidir en que na comunidade veciña o responsable de Sanidade achegaba "explicacións diarias", mentres que "o conselleiro non fixo ben o seu traballo".

Non obstante, apelou á "elegancia" para explicar que os socialistas "non" piden a dimisión do titular de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, presente no debate, porque se trata dun "problema estrutural", pero si reprochou a ausencia de información pola súa banda.

Por todo iso, insistiu en reclamar información sobre a situación e as previsións co fin de "avaliar". Finalmente a iniciativa, coa incorporación de punto do BNG, foi rexeitada polos votos dos populares.