Responsables da Axencia Ferroviaria Europea trasladaron ás vítimas do accidente do tren Alvia en Angrois a súa "total disposición" a declarar no xulgado que instrúe a causa para determinar as causas do sinistro, que acabou coa vida de 80 persoas e deixou máis dun centenar de feridos.

"Ofrecéronse para ir colaborar", destacou o voceiro da plataforma, Jesús Domínguez, en declaracións a Europa Press tras a reunión, que durou unhas dúas horas, máis do previsto.

O maxistrado Andrés Lago, titular do Xulgado de Instrución número 3 de Santiago, recibirá a partir deste venres 27 os informes periciais que encargou para saber se Adif avaliou de forma correcta os riscos na liña Ourense-Santiago.

Domínguez e o resto de integrantes da asociación de vítimas entenden que é a partir dese momento, cando constate "as discrepancias que vai haber" entre os documentos dos peritos, cando "terá que chamar a Axencia Ferroviaria Europea".

Este órgano comunitario xa emitiu o pasado ano un duro informe que critica a falta de independencia da comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), para a cal o accidente en Angrois se debeu unicamente ao exceso de velocidade.

COMISIÓN DE PETICIÓNS

O encontro deste mércores entre as vítimas e a axencia ferroviaria produciuse un día despois de que a eurocámara reclamase unha investigación independente sobre o descarrilamento, rexistrado o 24 de xullo de 2013 á entrada de Santiago, cando o maquinista circulaba despistado por unha chamada telefónica do interventor e tomou con excesiva velocidade a curva da Grandeira, onde o convoi debía reducir duns 200 a 80 quilómetros por hora.

Nese punto, precisamente, a vía non contaba co sistema de control 'ERTMS', o habitual na alta velocidade, e é por iso e por outras medidas que se tomaron con anterioridade e posterioridade á posta en marcha da liña --como a desconexión do 'ERTMS' embarcado-- que tanto os afectados e os seus familiares como a defensa do condutor entenden que hai responsabilidades nos encargados de velar pola seguridade.

"SATISFEITOS"

Domínguez resaltou a satisfacción da delegación conformada por el mesmo, Rogelio Bernardo e Teresa Gómez-Limón, que volveron acudir esta semana a Bruxelas da man da representante do BNG en Europa, Ana Miranda.

"Confírmase o que vimos denunciando sempre: que o Goberno español incumpriu a lexislación europea en materia de seguridade", subliñou. "Agora non lle queda outra que facer unha comisión de investigación independente", finalizou.