A conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, avogou por ser "prudentes" e esperar aos "próximos días" para que o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, nunha reunión prevista coa Xunta, "informe" das súas previsións para a finalización das obras do AVE a Galicia.

Interpelada polo socialista Abel Losada no pleno do Parlamento, a dirixente autonómica optou pola prudencia pero tamén remarcou que, na súa opinión, "houbo avances" co Goberno de Mariano Rajoy "en plenas facultades".

"Queremos que Galicia estea unida por AVE --á Meseta-- no menor tempo posible, e tan pronto coñezamos a data que nos dea o ministro darémola á opinión pública e coñecerá de primeira man as previsións do ministro", respondeu a conselleira ao deputado do PSdeG.

Este, na súa intervención, acusou dunha "situación de engano" a anterior titular do ministerio, Ana Pastor, e censurou os "criterios economicistas" do actual responsable de Fomento.

Non obstante, Ethel Vázquez reivindicou o "compromiso coa variante de Ourense", coa de Cerdedo, coa "progresiva modernización" da provincia de Lugo e con Ferrol. "Actuacións que esixiremos", agregou.

Neste sentido, reiterou que no encontro con De la Serna do pasado 5 de decembro --despois das declaracións nas que o ministro poñía en cuestión que se materializase a variante de Ourense-- "identificáronse os tramos con problemas" e despois Fomento, con determinación, desbloqueou catro dos cinco tramos".

"O ministro fixo un diagnóstico e comprometeuse a informar sobre as previsións dando prazos realistas", afondou a conselleira de Infraestruturas.

"HISTORIA"

Ademais, replicou ao discurso sobre "a historia" que fixo Losada afeando as datas "inasumibles" que, segundo dixo, fixaron para o AVE a Galicia o expresidente galego Emilio Pérez Touriño (2012) e o exministro José Blanco (2015), ambos os dous do PSOE.

Tamén asegurou que "Abel Caballero --actual alcalde de Vigo-- cando era ministro parou o AVE en Valladolid" e chamou a atención sobre que "a alta velocidade --á Comunidade galega-- recolleuse nos mapas no ano 2000 con Álvarez Cascos". A última data marcada para o termo das obras é a de 2018.