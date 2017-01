(COR) Pleno.- Feijóo reivindica as multas a eléctricas e ábrese a ampliar o tique social, entre críticas de Villares

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou que o seu Goberno fará "todo o que estea na súa man" para que a suba da luz non afecte ás persoas con máis dificultades, reivindicou o número de expedientes abertos a eléctricas por case 24 millóns e avanzou que se estudará ampliar o tique social eléctrico autonómico, do que ata agora se atenderon "o cen por cento" das solicitudes.

Fíxoo entre duras críticas do voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, quen denunciou o "desvío de fondos" da partida do tique a outras cuestións como sufragar "gastos de luz" na "dilapidación" da Cidade da Cultura ou afrontar custos da demanda de Corcoesto. "Fai frío en Monte Pío?", chegou a preguntar a Feijóo.

No caso do Gaiás, o dirixente de En Marea acusou á Xunta, ademais, de intentar "ocultalo" transferindo inicialmente unha partida de 261.000 euros procedente dos fondos do tique a un programa de gasificación e que posteriormente se destinou "integramente" á Cidade da Cultura. Chanceou con que "Valle-Inclán estaría orgulloso" da actuación do Goberno galego.

"Quería ocultar que sacaban o diñeiro da xente que non tiña electricidade para enterralo no Monte Gaiás", afeou, antes de pedir aos populares que "non se escondan mediante unhas estruturas falsarias, igual que fai Bárcenas en Suíza creando sociedades interpostas". Tamén denunciou que a Xunta reduciu en 2016 unha partida 25.000 euros do plan de conciliación e dinamización demográfica para "pagar unha sentenza por despedimento nulo".

Así, concluíu que a política social da Xunta é "unha política de cartón pedra, falsa, fría e insensible".

Feijóo, quen asegurou que si sabe o que é pasar frío porque naceu nunha casa sen calefacción, contraatacou defendendo que en Galicia se cubriron todas as solicitudes e recordando que o Concello da Coruña, que dirixe Xulio Ferreiro (de Marea Atlántica), reduciu "un 85 por cento" os recursos previstos no programa de renda social, no que só deron "unha axuda".

"E sabe cántos empregados públicos contrataron para xestionalo? Iso dígollo noutra pregunta?", esgrimiu, ao que Villares replicou, posteriormente, con ironía, asegurando que lle parece "ben" que utilice o pleno para facer "oposición" ao goberno da Coruña, toda vez que alí "non a pode facer no pleno".

EXPEDIENTES SANCIONADORES

Pola súa banda, Feijóo insistiu en que, cubertas todas as peticións do tique social eléctrico da Xunta (ata "6.000 fogares galegos"), o resto de fondos foron impulsar o comercio de proximidade e as prazas de abasto, a promover o termalismo, desenvolver "medidas de eficiencia enerxética" no Gaiás, e a defender os intereses da comunidade ante o Tribunal Internacional da Haia pola demanda de Corcoesto.

"Porque nós defendemos os intereses de Galicia, aínda que haxa empresarios que nos denuncian por iso. E defendemos os cidadáns. Sabe cantos expedientes abriron en Gobernos anteriores de expedientes sancionadores ás eléctricas? Nove, por un importe de 97.000 euros. Nós abrimos 2.400 expedientes, por 23,8 millóns. Así defendemos os consumidores galegos", reivindicou.

"Aquí non hai desvío, señoría, aquí hai defensa do país", agregou o presidente galego, ao tempo que incidiu no incremento de presuposto en materia de pobreza e inclusión social ata os 98 millóns (dende os 66 millóns recibidos "dun goberno progresista", unha suba do 47 por cento), que "lamentablemente se executou porque hai moita necesidade".

Tras subliñar que é a "primeira vez na historia" que un deputado o critica por "aumentar o presuposto". "Claro que ese parlamentario ten pouca historia neste Parlamento, sinalou, antes de insistir en que a Xunta fará "todo o posible" por evitar que os máis débiles sufran o impacto da suba da luz e se estudará ampliar a poboación diana do tique eléctrico social, que xa se estendeu ao gas.

"O que non vou facer é oposición ao Concello da Coruña", incidiu Feijóo, en velada alusión ao conflito de posturas, no marco do proceso interno de En Marea, con Marea Atlántica. "Eu defendo a todos os galegos, tamén aos do Concello da Coruña, onde tivemos moitos votos", resolveu o presidente autonómico.