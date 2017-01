A planta de Lousame onde se achou un feto facilita á Garda Civil a ruta e frecuencias da recollida de residuos

A dirección da planta de Lousame (A Coruña) onde este martes se atopou un feto de sete meses sen vida facilitou á Garda Civil, para axudar á investigación do caso, o itinerario de rutas e as frecuencias coas que se procede á recollida dos residuos nos municipios da mancomunidade do Barbanza.

Así o explicou a Europa Press o director da instalación, Jacobo Patiño, quen manifestou que o corpo do bebé podería chegar ao recinto co resto de lixo depositado no colector "entre o xoves e o venres".

En concreto, manifestou que estas datas obedecen a que nos primeiros días da semana "se acumula" na planta o lixo que non puido foi tratado. "Se fose un mércores quizais posiblemente identificariamos o concello e o día en concreto", sinalou en alusión ao feito de que a mediados de semana se normaliza o ritmo de tratamento de residuos.

O director da planta confirmou tamén que, sobre as 16,00 horas, recibiu o aviso de que aparecera o feto na cinta de selección de residuos. Por ese motivo, decidiuse parar a planta e dar aviso á Garda Civil. Ao lugar trasladouse tamén unha ambulancia e un coche funerario, tras procederse ao levantamento do cadáver.

RECOLLIDA DE RESIDUOS

Respecto ao lugar onde se puido depositar o corpo, indicou que en zonas urbanas se recolle o lixo todos os días. "Pero en zonas rurais a frecuencia é de cada dous días ou tres". Por iso, precisou que facilitaron á Garda Civil os itinerarios que realizan e as frecuencias.

Mentres, a Garda Civil confirmou que as súas investigacións apuntan que o corpo puido estar varios días depositado nun colector.

Da investigación, fíxose cargo a Garda Civil de Noia, despois de que sobre as 16,00 horas deste martes as traballadoras que se atopaban seleccionando os residuos na cinta transportadora da planta atopasen o corpo, que resultou ser o dun feto de sexo feminino duns sete meses.

A planta onde foi localizado o feto recolle residuos sólidos urbanos da mancomunidade do Barbanza, está xestionada por FCC, e a ela chegan lixos dos concellos de Lousame, Porto do Son, Ames, Rois, Carnota, Muros, Pontecesures e Noia, o que abrangue aproximadamente uns 80.000 habitantes.