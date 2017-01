Como axudamos na casa a combater a seca?

En palabras da Oficina Técnica da Seca estamos ante “caudais excepcionalmente baixos para esta época do ano, xa que as pequenas precipitacións rexistradas no mes de xaneiro, non supuxeron cambios significativos na situación”. Ante esta crise, o pasado 12 de xaneiro a Xunta tomou a decisión de declarar a Prealerta por seca en toda a Demarcación Galicia Costa, situación que se manterá nos próximos días malia as chuvias previstas para esta tarde e os próximos días.

Vistas de Castro Candaz, visíbel no Encoro de Belesar por mor da seca | Fonte: Concello de Chantada- @krisPereira

Malia que o goberno asegura que “o abastecemento de auga á poboación está garantido e non hai motivo para alarma” tamén recomenda “a todos os organismos públicos e á cidadanía en xeral realizar e promover un consumo de auga responsable”. Esta son unha serie de consellos nese sentido:

Por que é mellor ducharse que bañarse?

É mellor ducharse porque en cada minuto que pasamos baixo a ducha coa billa aberta podemos gastar ata uns 10 litros de auga.

Que plantas son as que requiren un menor consumo de auga?

As plantas que requiren un menor consumo de auga son os arbustos, as plantas autóctonas e as resistentes. Son plantas igualmente bonitas e consumen menos auga.

Cal é a mellor hora para regar o xardín?

Á primeira hora da mañá ou á tardiña xa que aproveitamos máis a auga porque non se evapora tan rapidamente.

Canta auga debemos beber a diario?

Beber medio litro de auga dúas horas antes de facer exercicio é fundamental para ter unha hidratación adecuada e dar tempo ao corpo para eliminar o excedente de auga inxerida. Durante o exercicio, é recomendable hidratarse a intervalos regulares para substituír toda a auga que se perde a través da suor. Despois do exercicio, é de vital importancia beber auga para unha recuperación adecuada.

Consellos para aforrar auga no lavabo

Deixar correr a auga é tirala polo desaugadoiro, así que pecha a billa cando te cepilles os dentes. O mesmo co afeitado, mozos! Lembra que o teu inodoro é máis intelixente do que pensas. O mecanismo de descarga rápida do sistema de dobre descarga utiliza un 70 % menos de auga que un estándar.

Outros consellos

Aproveita máis a carga! Enche por completo a túa lavadora e lavalouzas, e lava todo dunha vez (non en dúas).

Aproveita ao máximo un día de choiva: recolle a auga da choiva en cubos ou barrís para regar as plantas ou lavar o coche.