O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, confiou en que, conxuntamente coa Xunta, no mes de febreiro se poidan producir contactos co Ministerio de Fomento para abordar o cumprimento dos "acordos comprometidos" coa cidade en materia de infraestruturas.

O rexedor realizou estas declaracións preguntado pola reclamación do presidente do Foro Cívico para que sexa Martiño Noriega quen lidere as reivindicacións sobre o atraso do cumprimento de compromisos adquiridos por outras administracións coa cidade nesta materia, entre eles a estación intermodal.

Noriega defendeu que "dende o primeiro día" intentou "liderar as reivindicacións da cidade" e "cumprir" co cargo que lle "deron os veciños", que debe ser "activo".

Ao respecto, recordou que hai actuacións en materia de saneamento e infraestruturas, co convenio asinado respecto á estación intermodal, os enlaces da zona norte, a ampliación da AP-9 ou a conexión coa Cidade da Cultura, que levan "moito tempo dilatándose", a pesar de ser compromisos "en firme e adquiridos".

"Levamos reclamando a necesidade dunha depuradora para a cidade dende a época de Isabel Tocino e moita xente hoxe non saberá quen era Isabel Tocino. Iso é un bo exemplo", ironizou Noriega.

Por iso, o rexedor espera apurar os "contactos" no mes de febreiro co fin de intentar "transparentar" a aplicación dos acordos adquiridos.

POLÉMICA SOBRE OS COMEDORES

Tamén se referiu á suposta disputa entre o concelleiro de Educación e as Anpas de Compostela sobre o modelo de comedores escolares, rexeitando que exista calquera "polémica" ao respecto.

Noriega garantiu o compromiso de "avaliar" e avanzar cara a un modelo de "maior calidade" na prestación do servizo de comedores escolares, pero lamentou que "ás veces" se enfoque a demanda "unicamente sobre o concello", que "ten as súas limitacións".

"A Federación de Anpas ten que facer o traballo que fai, que valoro positivamente, e o Concello ten que cumprir en evolucionar na prestación do servizo", destacou.

A pesar diso, quixo matizar que será "moi difícil, por non dicir imposible", asumir a prestación directamente por "cuestións económicas e competenciales", sobre todo cando o debería facer "o Xunta". Non obstante, asegurou que se mantén o "diálogo permanente" coas Anpas e que existe "boa vontade" para mellorar o servizo.

Noriega tamén negou ter "constancia" de que existía unha petición anterior para renomear o aeroporto de Lavacolla, aínda que defendeu que esta reivindicación debe ser "un proxecto compartido" como demostra o seu apoio "por unanimidade institucional". "A maternidade e paternidade sobre este tipo de cuestións é de todos e de todas".

"ESCURANTISMO"

Tamén se referiu á súa participación no encontro con outros rexedores para falar do futuro parque comarcal de bombeiros, que debe ser "un obxectivo prioritario" e "importante" no seo da mancomunidade ademais dunha "demanda colectiva".

Finalmente, lamentou as críticas de "escurantismo" por parte do PP sobre o proceso de impulso ás contas municipais, e defendido que son uns presupostos "moi participados en canto a información".

"Creo que fala de escurantismo porque no subconsciente está -o PP- co problema das eléctricas", ironizou, para sinalar que lle parece "sorprendente" que se diga que non se tivo "acceso" aos presupostos do Auditorio, por exemplo, cando "se participou na súa aprobación".