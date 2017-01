O voceiro da Plataforma de afectados por hepatite C en Galicia, Quique Costas, cualificou de "indefendible" que o Partido Popular de Galicia vote en contra de destituír aos dous cargos da Xunta investigados por prevaricación administrativa e homicidio pola subministración dos tratamentos os afectados, aos que considera vítimas do "xogo político".

Quique Costas pronunciouse deste modo en declaracións aos medios despois de que o Grupo Parlamentario Popular votase este mércores en contra dunha iniciativa a través da que se pedía o cesamento de Félix Rubial, exdirector de Asistencia Sanitaria -actualmente, xerente da área sanitaria de Vigo-, e da subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado, así como o desenvolvemento por parte da Xunta del Plan estratéxico nacional para o tratamento da hepatite C.

Ao respecto, Costas considerou como "unha forma máis de menosprezo" por parte do Partido Popular o feito de que non se destitúan estes altos cargos e que os afectados teñan que reunirse cunha persoa á que acusan nos tribunais de "cometer homicidios ao tratar temas de hepatite C", en referencia á subdirectora de Farmacia. "Nós cuestionaremos volver asistir a unha reunión na que estea presente a señora González-Criado", manifestou o voceiro.

Na súa intervención nos corredores da Cámara, Quique Costas tamén recordou que esta mesma semana a plataforma presentou un escrito no xulgado a través do que solicitaron ao xuíz "que se proceda canto antes á toma de declaración" dos investigados, tal e como "ordena a Audiencia Provincial da Coruña", polas "investigacións por homicidio".

"Tamén pedimos que se faga de inmediato o perceptivo ofrecemento de accións penais ás familias das vítimas, que deben ter o dereito a estar comparecida antes de que se produza esa declaración", apuntou.

"XOGO POLÍTICO"

Quique Costas denunciou ante os medios que para o Partido Popular as vítimas de hepatite C "non sexan máis que parte dun xogo político" no que "libran batallas con vitorias e derrotas pírricas no Parlamento".

"Aínda non entenderon que detrás disto o único que hai son persoas enfermas", censurou o voceiro, que cargou contra o deputado do PPdeG, Aurelio Núñez Centeno, quen na xornada plenaria do martes se referiu a Quique Costas como "un candidato frustrado" de En Marea.

"O señor Núñez Centeno falou onte en termos nos que parece que o PP é a vítima e nós os victimarios. Aquí só hai unhas vítimas e son as que están enterradas, aquelas polas que dous altos cargos da administración galega están procesados por homicidios", indicou.