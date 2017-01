Pablo Fidalgo e o Centro Dramático Galego afondan na figura do poeta luso Daniel Faria

O Centro Dramático Galego (CDG) e o creador vigués establecido en Portugal Pablo Fidalgo programan dende este xoves e ata o sábado no Salón Teatro de Santiago catro funcións da coprodución 'Daniel Faria', que afonda na figura deste autor luso, considerado un dos mellores poetas do país veciño no século XX.

A peza, que foi estreada en Lisboa a pasada semana, está coproducida co Teatro Nacional Dona María II da capital portuguesa e co Teatro Municipal Rívoli do Porto e xorde a partir do interese persoal de Pablo Fidalgo pola figura de Daniel Faria.

Pablo Fidalgo, ademais de asinar a creación e o texto, comparte escena como 'performer' con Tiago Gandra, mentres que Nuno Figueira asina a iluminación. Completan o equipo Amalia Area, no apoio á creación e na produción executiva, Víctor Roriz, como colaborador artístico, Gabino Rodríguez e Idoia Zabaleta, na asesoría artística, Ines Dias na tradución e Sofia Matos na produción e difusión.

Daniel Faria entrou aos 27 anos no mosteiro benedictino de Singeverga, onde morreu pouco máis dun ano despois a causa dunha caída no baño da súa cela.

O proxecto que chega a Santiago foi construído a partir de entrevistas con persoas que coñecían ao poeta, así como das experiencias do equipo no mosteiro, visitando a cela de Faria e entrando en contacto cos seus obxectos.