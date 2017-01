USC e Concello asinarán este ano o novo convenio de acondicionamento e mantemento do Campus Vida

A Universidade de Santiago (USC) e o Goberno local asinarán ao longo deste ano un novo acordo para o acondicionamento e mantemento urbanístico do Campus Vida da cidade.

Así confirmárono a preguntas dos medios tanto o reitor compostelano, Juan Viaño, como o alcalde da capital galega, Martiño Noriega, os que trasladaron o seu "compromiso" e "preocupación" de impulsar un convenio que teña unha aplicación real.

En concreto, Noriega recordou que o Concello de Santiago nunca chegou a cumprir os compromisos adquiridos coa universidade no acordo subscrito no ano 2005 para o mantemento do Campus Sur.

"Interésanos cumprilo e viabilizalo", destacou o rexedor, quen reiterou a intención de "actualizar as obrigas da administración" nun novo acordo, que se presentará "publicamente", e avanzou que o Goberno captou 10 millóns de fondos Edusi que inclúen actuacións no Campus Vida.

Viaño garantiu que ambas as dúas administracións "están a traballar" a través dun grupo específico, no que se están a definir as obrigas de ambas as dúas partes respecto ás accións que abranguerá o documento.

Así, asegurou que "non hai ningún tipo de bloqueo" no proceso de negociación, senón que o convenio inclúe "unha parte técnica importante".

CAMPO DE FÚTBOL

Ambos os dous mandatarios realizaron este anuncio durante a sinatura dun acordo para o acondicionamento do campo de fútbol e de rugby do campus universitario, cunha achega municipal de 200.000 euros, 200.000 da Deputación da Coruña, 100.000 da Federación Galega de Fútbol e 50.000 da propia USC.

As actuacións previstas abordarán a instalación de herba artificial regulamentaria, un sistema de rego automático e proteccións perimetrales, ademais da renovación da iluminación artificial e a cobertura de parte da bancada.

A cambio, a universidade comprometeuse á cesión deste espazo aos clubs de fútbol e rugby federados da bisbarra de Santiago, ademais das diferentes seleccións galegas e equipos femininos.

Noriega destacou a "importancia" deste tipo de acordos para crear un "espazo cooperativo de facer política", e que neste caso permitirá satisfacer a necesidade que existe na cidade pola falta de instalacións axeitadas a demándaas das sociedades deportivas.

Neste sentido, valorou a "filosofía" deste acordo que podería ser "exportable" a outros casos, como son as demandas dos Clubes de Atletismo de Santiago. "Pero teremos que falalo", resolveron ambos os dous mandatarios

NOVA FACULTADE

Por outro lado, Juan Viaño foi preguntado pola recente venda do antigo hospital de Galeras e o estado das actuacións para o impulso da nova facultade que acollerá os estudios de Ciencias da Saúde.

No primeiro caso, reiterou que non coñece "en detalle" todos os usos que dedicará a empresa escollida nas instalacións aínda que si garantiu que "se respectan" os parámetros esixidos.

Tamén sinalou que os fondos ingresados se aplicarán á devolución de débeda que a Universidade ten aprazada polo Plan Económico de reequilibrio, o que lle permitirá dispoñer "de mellor capacidade de inversión" para efectuar os gastos da construción da nova facultade nos próximos anos.

Ao respecto, recordou que xa se seleccionou o anteproxecto para o inmoble, que inclúe unha zona de parking, e que os prazos para a súa construción se estenderán un mínimo de tres anos.