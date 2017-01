Ourense invita as inmobiliarias a animar aos seus clientes a que se apunten ao Programa Vivendas Baleiras

O Concello de Ourense conminou a axentes da propiedade inmobiliaria a que animen aos seus clientes (particulares, administracións e entidades financeiras) a poñer as súas residencias baleiras a disposición do programa Vivendas Baleiras da Xunta, destinado ao aluguer social para familias desfavorecidas.

Así sinalouno este mércores o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, antes dunha reunión cos axentes inmobiliarios da capital á que tamén asistiu o director do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García.

Vázquez recordou que "Ourense foi o primeiro concello" en sumarse a esta iniciativa da Xunta que aposta por dedicar casas baleiras de propiedade pública ou privada ao aluguer social e que na actualidade a cidade conta con tres vivendas para aluguer social.

Non obstante, o edil informou de que "a demanda real das familias que poderían acceder a este plan é aínda maior" e que, por este motivo, o Concello iniciou un "diálogo" cos axentes inmobiliarios para "convencer os seus clientes e animalos a incorporar as súas vivendas baleiras neste listado".

O edil recordou aos propietarios que, a través deste proxecto, a Xunta achega un 70% da contía do aluguer "ata un máximo de 350 euros".

Nesta liña, tamén se manifestou o director do Insituto Galego de Vivenda e Solo, que pediu "a participación dos axentes especializados "do mercado inmobiliario ourensano "para que os seus clientes sumen as súas vivendas a este programa".

Heriberto García explicou que o escaso número de vivendas que se apuntaron a este proxecto na cidade das Burgas responde a que "se trata dun programa que acaba de implantarse".

GARANTÍAS DE COBRAMENTO

Non obstante, defendeu que se trata "dunha proposta atractiva" para particulares e empresas que teñen vivendas en aluguer xa que as residencias incluídas neste proxecto contan con varias garantías sen custo ningún para os propietarios.

O responsable do IGVS referiuse, en concreto, a un seguro multirrisco "para que a vivenda sexa devolta nas mesmas condicións nas que se alugou" e un servizo de asistencia xurídica gratuíta "no caso de que existan diverxencias cos inquilinos".

Tamén informou sobre axudas para as persoas que alugan vivendas a través deste proxecto. En concreto referiuse á posibilidade de que se acollan ao bono de aluguer social, un seguro de garantía de cobramento que garante axudas aos inquilinos para afrontar o pagamento do aluguer.

García recordou que na actualidade 30 concellos de toda Galicia se adheriron a este proxecto conxunto do IGVS e da Federación Galega de Municipios e Provincias. Tamén informou de que sete concellos están a tramitar a súa incorporación a este proxecto.

Os demandantes de vivendas incorporadas ao programa deberán atoparse nunha situación familiar que dificulte o seu acceso a unha vivenda en aluguer e acreditar a percepción duns ingresos mínimos ou axudas que lles permitan afrontar o pagamento do aluguer.