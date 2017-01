O galego Iván Ferreiro actuará en xuño no PolifoniK Sound en Barbastro

Mikel Erentxun, o galego Iván Ferreiro e Sidonie actuarán na décima edición do PolifoniK Sound, que se celebrará na localidade oscense de Barbastro os días 23 e 24 de xuño, transformando a capital do Somontano no epicentro da música independente.

Os directores do certame, Iván Arana e Luis Moya, presentaron este martes a programación completa que, ademais destes artistas, inclúe a Delafé, ElyEllaDjs, Maga, Full, Varry Brava, Ramón Mirabet, Amatria, Bigott, Tailor for Penguins, Steve Smyth, DJ Maadraassoo, Señores, Stay, Valparadiso, The Fire Tornados, Cosmen Adelaida e El Verbo Odiado.

O certame volverá apostar pola súa presenza na cidade, achegando a música a veciños e visitantes, neste caso da man da xornalista e presentadora, Virginia Díaz, que picará na Terraza Turmeón-PolifoniK Sound, que se habilitará durante o día no céntrico Paseo do Coso barbastrense.

O cartel do festival reflicte a filosofía deste encontro musical dende a súa primeira edición: achegar a Barbastro a grupos representativos na escena indie nacional, con bandas que presentan novo disco e novas promedas.

Tamén dar a coñecer algún artista internacional como nesta ocasión é o caso do australiano Steve Smyth. Farano nos dous escenarios habilitados no recinto feiral: 'Huesca la Magia de los Festivales' -no interior- e 'Ambar' -no exterior-.

O acto de presentación do evento tivo lugar este martes na Deputación Provincial de Huesca (DPH) e contou coa presenza da responsable de Cultura da institución, Berta Fernández; o alcalde de Barbastro, Antonio Cosculluela; o xerente de TuHuesca, Fernando Blasco; o responsable de marca de Ambar, Javier Pomar; o xerente da adega El Grillo e La Luna, José María Cidad; e o mánager de Turmeón, Martín Jaime, ademais dos directores do certame Iván Arana e Luis Moya.

CRECEMENTO

O alcalde de Barbastro, Antonio Cosculluela, destacou o progresivo crecemento do festival ao longo dos anos, así como o valor engadido que para a promoción do territorio supón.

Pola súa banda, a deputada da DPH, Berta Fernández, sinalou que a Deputación é unha longa defensora do concepto de diversidade cultural, que conduciu a esta institución a apoiar un certame que contribuíu a ampliar a oferta musical no territorio dunha forma "definitiva".

Tamén interveu Javier Pomar, de Ambar, que se referiu ao festival como un referente da cultura e do dinamismo da provincia, un certame "que foi crecendo ao igual que o fixo a propia marca de Ambar".

O xerente "de 'El Grillo y La Luna', José María Cidad, recordou que esta adega do Somontano ten a mesma idade que o evento e que a súa participación chega para relacionar a cultura co mundo vitivinícola, unha relación que confían en que se prolongue no tempo.

En canto a Turmeón, o seu mánager, Martín Jaime, detallou que esta adega familiar de dilatada historia -comezou a súa actividade en 1846- presentará o seu vermú no marco do PolifoniK.

Pola súa banda, os directores informaron de que xa hai 500 abonos vendidos para o festival, o que supón un adianto de dous meses respecto ás vendas de anos anteriores. En canto ao cartel, sinalaron que o compoñen 21 artistas "que respectan a música e a carreira musical".

HORARIO DOS CONCERTOS

Os concertos no recinto feiral terán lugar entre as 18,00 e as 5,30 horas, mentres que a música ambiente que picará Virginia Díaz na Terraza Turmeón-PolifoniK Sound será a mediodía.

A gastronomía e o maridaje cos viños do Somontano tamén terán o seu protagonismo: no Escenario Ambar, a través dos food-trucks que, acompañados por música en vivo, irán caldeando o ambiente pola tarde e ata o inicio das actuacións.

O festival conta coa colaboración da Deputación Provincial de Huesca, o Concello de Barbastro e a Bisbarra de Somontano, á que se suma o patrocinio oficial de Huesca la Magia, Ambar, a adega El Grillo e La Luna, Turmeón e Tumasa, que se incorpora este ano, e que será o concesionario oficial do festival poñendo á súa disposición os vehículos oficiais PolifoniK Sound.