A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, augura un futuro "alentador" ao sector lácteo galego, de maneira que afirma que "a situación está a mellorar e vai seguir mellorando nos próximos meses".

No pleno do Parlamento galego, Davide Rodríguez (En Marea) realizou unha interpretación na que denunciou que entre xaneiro e novembro de 2016 -a falta de que se coñezan os datos de decembro- desapareceron máis de medio millar de granxas lácteas en Galicia, o cal "non poden achacarse a xubilacións", senón ao "desmantelamento" de pequenas explotacións.

En resposta, a conselleira de Medio Rural sostén que Galicia vive un "fenómeno imparable" no que se están a "redimensionar as explotacións", "e esa tendencia a Consellería tena que apoiar", aínda que, aclara, sen deixar de lado ás pequenas granxas.

Así, o deputado de En Marea quéixase das medidas "insuficientes e ineficaces" por parte da Xunta en defensa do lácteo, mentres as industrias "ameazan" con non recoller o seu leite a produtores, Galicia segue á cola en prezos e teñen lugar "prácticas abusivas".

Neste sentido, Davide Rodríguez chama a atención sobre que o peche de pequenas explotacións e a perda da cuarta parte da cabana vacúa na última década incide no "retroceso demográfico" da Comunidade. Unha cuestión que acrecienta a desagrarización e o abandono forestal no interior da Coruña, o Norte de Ourense e o centro e Sur de Lugo, o que incrementa a posibilidade de incendios.

Non obstante, Vázquez expón que os produtores optan por agruparse para unha "mellor calidade de vida" mentres 2016 foi o ano con maior número de mozos incorporados ao mundo agrario (618), dos que a metade se dedican ao lácteo, e que contan con plans de viabilidade "que van dar lugar a que poidan vivir dignamente".

PREZOS

Pola súa banda, a conselleira de Medio Rural recoñeceu que 2016 "non foi un bo ano", "despois da desaparición de cotas lácteas", que se produciu en 2015.

Con todo, resalta que o último mes do que se teñen datos, novembro, foi o "mellor", cun prezo por litro de leite que se paga a gandeiros galegos de 29,7 céntimos, polo que ascende tres céntimos dende xullo, cando alcanzou o prezo máis baixo en anos.

De feito, chama a atención sobre máis de 3.500 produtores que cobran o litro de leite por enriba dos 29 céntimos, e sostén que se non fose polos primeiros compradores, que adquiren como intermediarios a pequenas explotacións por 21 ou 22 céntimos, Galicia tería un prezo por enriba da media.

Así mesmo, reiterou que os produtores non deben centrarse solo nos prezos, senón nas marxes de beneficio e en "ser competitivos" para que unha explotación sexa viable, polo que espera que neste primeiro trimestre se poida avanzar na "sostenibilidade".

Xunto a isto, Vázquez aseverou que "hai datos que acreditan que non é de todo certo" que as explotacións cada vez están máis endebedas e teñen que pechar por este motivo. Para iso, esgrimiu que dos tres millóns que poñía a disposición a Xunta en axudas específicas, só demandáronse 1,7 millóns, e "iso quere dicir que o sector lácteo cada vez está máis profesionalizar".

Tamén insistiu en que Galicia esixirá ao Ministerio de Agricultura que as comunidades poidan ter os datos que ofrece o decreto de cesións -sobre as compravendas entre a cadea de valor- para "facer cumprir a lei".

AUMENTO DA PRODUCIÓN DO 0,77%

Finalmente, chamou a atención a conselleira sobre a suba da produción entre xaneiro e novembro en Galicia (+0,77%) en 2016 respecto ao mesmo período do ano anterior, lixeiramente por enriba da alza en España (+0,7%).

Un extremo, que compara con que a nivel mundial se alcanza un dos niveis "máis baixos en últimos anos no que a produción se refire", o que beneficia as vendas ao exterior de Galicia.