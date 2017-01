Fiscal rebaixa de 5 a 2 anos a petición de cárcere para os membros dunha banda por roubar en pisos en Vigo

O fiscal rebaixou a súa petición de cinco a dous anos de prisión -e expulsión do país por 12 anos unha vez unha vez cumprida a metade da pena- para cada un dos tres cidadáns estranxeiros acusados dun delito continuado de roubo con forza nas cousas na casa habitada, concretamente en catro pisos dun mesmo edificio de Vigo, petición á que se adheriu a defensa.

O xuízo por estes feitos, que en decembro foi suspendida ao non chegar todas as partes a unha conformidade, celebrouse este mércores no Xulgado do Penal número 2 de Vigo, onde se revelou que as diferenzas entre o criterio do fiscal e a defensa se centran nos obxectos roubados, xa que segundo o Ministerio Público, se recoñece unha parte e non a totalidade.

Os tres acusados, que estiveron esposados e escoltados por axentes, xa que permanecen en prisión dende xullo de 2016, recoñeceron a súa culpabilidade, se ben limitaron a súa responsabilidade a unha parte dos obxectos supostamente roubados. Concretamente, admitiron que entraron nos catro pisos e colleron diñeiro e xoias, aínda que negaron conseguir ordenadores, teléfonos e outros efectos.

Segundo explicaron os propios acusados, un deles escondeu os obxectos roubados no asento dun vehículo antes de ser interceptados polos axentes; e, con posterioridade á súa detención, o pasado mes de decembro os tres puxéronse de acordo para comunicar aos axentes o lugar concreto do coche onde gardaran todo o que subtraeron.

Ante estas cuestións, o avogado da defensa pediu que se teña en conta que recoñeceron os feitos, e se lles aplique aos tres as atenuantes de colaboración ou confesión tardía e de reparación do dano. O fiscal aceptou incluír no seu escrito que se recuperaron eses obxectos "a indicacións dos acusados", o que motiva a rebaixa na petición de pena.

En canto á responsabilidade civil, a Fiscalía solicitou que se indemnice dúas familias afectadas nas cantidades que lles corresponda, pero a defensa considerou que "non procede a responsabilidade civil interesada" porque "non hai máis proba" sobre qué obxectos foron subtraídos polos tres acusados.

VERSIÓN DAS VÍTIMAS

Algúns veciños comparecidos como prexudicados -dous retiráronse da causa, e outro dixo que aínda que entraron na súa vivenda non se levaron nada- aseverou que os obxectos recuperados son só un parte de todo o que lles falta, o que inclúe diñeiro, portátiles, un comprimido, un GPS, unha cámara, un USB, xoias, roupa, un bolso e uns lentes. Ademais, denunciaron diversos danos.

Nesta liña, a acusación particular, que representa varios veciños do inmoble, reiterou que o recuperado só é "unha ínfima parte" dos bens subtraídos, e apuntou que se os acusados indicaron onde tiñan estas cousas escondidas foi para "beneficiarse das atenuantes". Por iso, pide que non se lles aplique atenuantes e se lles condene a senllas penas de 5 anos de prisión.

Ademais, considerou que sería "moi beneficioso" que con tan só un ano en prisión -metade da condena, de acordo coa petición de Fiscalía e defensa-, os tres fosen expulsados de España. "Poderanse ir e beneficiarse do ilícito. Quedarían impunes practicamente", criticou, antes de considerar que "están a rirse evidentemente do sistema procesual penal" español.

Tal e como consta no escrito da Fiscalía, o 11 de xullo de 2016 dous xeorxianos, V.K. e D.B., e un armenio, A.B., entraron nun edificio da rúa Puerto Rico de Vigo e, tras manipular os fechos, accederon a catro apartamentos, onde se apoderaron de diñeiro e diversos obxectos e causaron diversos danos.