O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, pediu "seriedade" ao líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, tras cualificar como "un novo capítulo de circo" que esta formación presentara este mércores un escrito de moción de censura ante notario e invitara o resto da oposición a sumarse a este documento.

"Se alguén quere ser alcalde o día de mañá, ten que xogar un papel serio para que os cidadáns o tomen en serio. Indo a peor non resolvemos os problemas dos veciños", sinalou o rexedor en referencia a este escrito de moción de censura.

Así, Vázquez pediu a Pérez Jácome que "deixe de confundir a cidadanía" con propostas "de circo" e que sexa "realista e serio, que é o que demandan os ourensanos".

A primeira hora deste mércores os oito concelleiros de DO asinaron un escrito de moción de censura contra o alcalde ante un notario e presentaron a súa proposta para que Gonzalo Pérez Jácome substitúa a Jesús Vázquez á fronte do Concello.

A formación invitou ao resto da oposición (PSOE e Ourense en común) a sumar as sinaturas dos seus concelleiros ao documento ata alcanzar "o mínimo" de 14 votos necesarios para impulsar un cambio de goberno.

DO apelou ao "sentido de coherencia e a responsabilidade cidadá" do resto da oposición para impulsar este cambio e informou de que o prazo para apoiar esta proposta será de 15 días naturais. Pasado este período a formación informou de que "procederá" a pechar a acta notarial.

O líder de DO, Gonzalo Pérez Jácome, mostrouse convencido de que a súa formación non conseguirá estes apoios, pero xustificou a presentación desta proposta en que a cidadanía saiba que "DO intentou facer unha moción de censura e non se lle apoiou".

ANUNCIADO

O pasado martes o líder de DO anunciou que a súa formación iniciaría esta semana o protocolo para presentar unha moción de censura contra o alcalde, a pesar que nese momento afirmou ser consciente de non contar co apoio da oposición.

A proposta realizouna despois de coñecer que a Executiva local do PSOE rexeitaba apoiar unha moción de censura con DO, baseándose no documento consensuado polos tres partidos da oposición para "sentar as posibles bases dun cambio de goberno".

A negativa socialista produciuse un mes despois de que OUeC se descolgase dunha posible moción de censura, a pesar de destacar que o 61% das propostas do texto base para este acordo procedían do seu programa electoral.