O Parlamento chama a traballar contra todas as formas de violencia, especialmente as que se dan en escolas

O Parlamento de Galicia chamou ao conxunto da sociedade e das institucións a traballar axustado contra "todas as formas de violencia, poñendo especial énfase nas que se producen na escola como o 'bullying', o ciberacoso ou calquera outro tipo que afecte os nenos.

A Cámara galega aprobou este mércores unha declaración institucional con motivo da celebración do Día escolar da non violencia e da paz o próximo día 30, data que conmemora o asasinato de Mahatma Gandhi o 30 de xaneiro de 1948.

"Un día no que reivindicar a importancia da escola para fomentar a convivencia, a paz e a igualdade así como a eliminación de todas as formas de violencia no ámbito educativo, como poden ser o acoso escolar, a discriminación ou a segregación, a violencia machista ou a non integración", destacou o Parlamento, que considera estes "retos inmediatos aos que os poderes públicos deben responder".

A declaración pronunciada polo presidente da Cámara, Miguel Santalices, na sesión plenaria deste mércores, a paz "a paz non é soa a ausencia de conflitos, senón que tamén require un proceso positivo, dinámico e participativo no que se promova o diálogo e se solucionen os conflitos nun espírito de entendemento mutuo".

"O Parlamento de Galicia reitera o seu compromiso cos devanditos principios fundacionais da ONU e da Unesco, especialmente no tocante á necesidade dunha educación a favor da paz recordando que así como as guerras nacen na mente das persoas, é na mente das mulleres e dos homes de mañá na que debemos construír os baluartes da paz", indicou.