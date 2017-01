O Parlamento chama á Xunta a combater o racismo, a xenofobia e discriminacións por etnia ou relixión

O Parlamento de Galicia chamou á Xunta a traballar axustado contra "os posibles brotes de racismo, xenofobia e discriminacións" baseadas na etnia ou nas crenzas relixiosas e instou os cidadáns e as organizacións a "permanecer vixiantes" para que "nunca máis un réxime como o que produciu o Holocausto poida asentarse en ningún lugar do mundo".

O presidente da Cámara galega, Miguel Santalices, leu no pleno deste mércores unha declaración institucional sobre o Día internacional de conmemoración anual en memoria das vítimas do Holocausto, que se celebra cada 27 de xaneiro.

O Parlamento mostrou o seu rexeitamento, ao igual que a Asemblea Xeral da ONU, de "toda negación, xa sexa parcial ou total, do Holocausto como feito histórico" e condenou "sen reservas" todas as manifestacións de "intolerancia relixiosa, incitación, acoso ou violencia contra as persoas ou comunidades baseadas na orixe étnica ou nas crenzas relixiosas".

Ademais, a Cámara galega asegurou constatar, coa Asemblea Xeral das Nacións Unidas, que "o descoñecemento e o menosprezo dos dereitos humanos orixinan actos de barbarie aldraxantes" para a conciencia humana".