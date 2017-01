A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue destaca a necesidade de doar porque son necesarias 500 achegas cada día

As reservas do grupo sanguíneo Cero negativo (0-) atópanse en nivel bo na Comunidade galega, mentres que as de Cero positivo (0 +), A negativo (A-) e A positivo (A+) están normais, segundo a información facilitada este mércores pola Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), que recorda a necesidade de doar.

Deste modo, ADOS destaca que para poder atender as necesidades dos centros sanitarios galegos son necesarias 500 doazóns de sangue cada día, polo que subliña a importancia de acudir a doar de todos os grupos sanguíneos.

Co fin de facilitar a doazón, o próximo luns, 30 de xaneiro, desprazaranse unidades móbiles aos municipios coruñeses de Ortigueira -diante da farmacia e fronte á Casa do Mar en Espasante-, A Coruña -Garda Civil-, Ordes -Mesón do Vento diante do campo da feira- e A Pobra do Caramiñal -Praza alcalde Segundo Durán-.

Tamén o luns acudirán unidades móbiles ás localidades lucenses do Páramo -campo da feira- e Láncara -A Pobra de San Xiao-; así como á ourensana da Rúa -diante do Concello-.

Pola súa banda, o luns irán unidades de ADOS aos concellos pontevedreses de Ponte Caldelas -Alameda-, Salvaterra do Miño -Praza do Concello- e Vigo -zona As Travesas, Praza América-.