O Museo do Pobo Galego acolle a presentación do foto-libro 'ex vite vita', de Mónica Noya

O Museo do Pobo Galego acollerá este venres a presentación do foto-libro 'ex Vite Vita', de Mónica Noya, un acto que contará coa presenza de Xosé Carlos Sierra, patrón do MPG, e de Pilar García Porto, deputada de Cultura da Deputación de Lugo.

'Ex Vite Vita' é un proxecto persoal, producido e publicado integramente pola súa autora, que toma como fío condutor as vides, o viño e o traballo que se desenvolve ao seu lado, así como a unión entre a vide e as persoas.

Ademais dos "lazos familiares e de amizade" que traba este ámbito, no que conviven avós e netos, a autora destaca a "exaltación do traballo manual", centrado no ancestral, "onde mans e pés teñen sumo protagonismo".