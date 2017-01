O construtor Antón Arias, único aspirante nas eleccións deste venres á presidencia da confederación de empresarios de Galicia (CEG), nega que se producira "traizón" ningunha por parte dos empresarios coruñeses ao decidir estes, a última hora, presentar candidatura sen lograr o consenso que se fixara como meta o comité executivo da patronal galega.

Nunha entrevista con Europa Press, Arias admiten que puido "haber algún malentendido" ou "confusión" por como se produciron os acontecementos, xa que, no último momento, e dado que non aparecía unha figura consensuada, algunhas das provincias avogaron por prorrogar o mandato da comisión xestora da CEG. "Conculcaba os estatutos e non axudaba á unidade", responde o candidato.

Unha unidade que persegue a CEG dende fai xa anos, afectada de graves dificultades económicas e tras o mandato convulso de José Manuel Fernández Alvariño. O vigués, historicamente enfrontado a Antonio Fontenla -o seu antecesor no cargo-, viuse abocado a deixar o liderado da organización polo bloqueo interno que protagonizaron os opositores á súa xestión.

Tras el chegou, fai xustamente un ano, o ourensano Antonio Dieter Moure, pero a división non fixo senón incrementarse: por unicamente 10 papeletas impúxose ao seu contrincante, José Manuel Pérez Canal, á súa vez responsable da confederación ourensana e agora un dos principais críticos coa candidatura de Arias, que atribúe a unha xogada de Fontenla, presidente dos empresarios coruñeses.

"PACIFICAR" A CEG

Arias é vicepresidente na Coruña e de aquí ao venres márcase o obxectivo de "viabilizar" a patronal galega, "pacificar" a vida asociativa e "dinamizala".

Para iso, entende que "o tema económico é doado de reverter". Os empresarios galegos están pendentes de formalizar unha nova hipoteca no edificio da súa sede en Santiago, por un valor próximo a 1,2 millóns de euros -por debaixo do valor de mercado-, que lles permita facer fronte á falta de liquidez e tamén contar cun "colchón que che permita traballar sen angustias".

No referente á "pacificación", recoñece que a tarefa é máis complicada, e aposta por "moito diálogo, muchísima transparencia e facer todo o mundo partícipe das decisións".

En contra dunha "estrutura burocrática", Antón Arias quere que a CEG sexa "reflexo" da realidade cambiante que afronta o empresariado, para posicionarse ante problemáticas específicas que o afectan e tamén ante outras que inflúen na sociedade. Pon dous exemplos concretos: os prezos da enerxía estes días e a crise demográfica na comunidade galega.

Para que todo isto "teña un respaldo normativo", o coruñés proponse, en caso de saír elixido o venres, levar a cabo unha modificación de estatutos que evite eventuais panoramas de bloqueo, que el mesmo pode chegar a sufrir en caso de impoñerse por unha exigua maioría.

Na súa opinión, é preciso cambiar a composición do comité executivo, para "dar máis cabida" ás organizacións sectoriais e para que "algunha provincial que sente que ten un peso menor que o que lle corresponde" se considere mellor tratada.

"Se atopamos unha fórmula que entendemos que é a que mellor represéntanos e esa fórmula ten como consecuencia unha perda dunha provincia en concreto en favor doutra ou dunha sectorial ou do conxunto das sectoriais, non ten por que haber un límite", asevera, apelando á cesión polo ben do grupo. "Os que perdan perderán a conciencia e sabendo que é o mellor para o conxunto", argumenta.

Aínda que evita poñer prazos a este propósito, resalta que "se no primeiro ano de mandato" conséguese "sería un éxito". Pero subliña que "vai requirir tempo porque vai haber propostas dispares", e o importante, ao seu xuízo, é que sexa unha decisión dos órganos directivos e consensuada -os cambios nos estatutos necesitan o apoio de dous terzos da asemblea-.

A CITA DO VENRES

Pero para poder poñer en marcha os seus plans, nun labor que asegura que será "colexiada", en busca de "puntos de encontro" e para que "todos se sintan a gusto", Arias teñen unha cita ineludible este venres coas urnas, nunha asemblea que se vai celebrar a partir das 13,00 horas.

De 187 votantes, deberá lograr o respaldo de 94, e polo momento conta con 72: os 40 da Coruña e os 32 de Lugo. Pontevedra e Ourense, molestos co seu lanzamento 'in extremis', suman outros 70, e o resto achégano as sectoriais. "Algunhas manifestáronme o seu apoio e algunha díxome que non, aínda que tamén me dixeron que reflexionarían sobre o que se falou onte", apunta quen opta a presidir a CEG.

Con isto refírese ao comité executivo deste martes, no que trasladou as súas motivacións para dar o paso adiante e presentarse. Defende que foi unha demanda dos seus compañeiros da Coruña o xoves pasado, tras un longo debate, no que chegaron á conclusión de que "nunha situación" "sen saída, só queda reconducir todo isto e viabilizalo". "Non queda outro camiño", apostila.

Así as cousas, chama a "non repetir comportamentos" e "aprender" do pasado. "A organización non pode permitirse o luxo de perder máis tempo e sobre todo perdelo en enfrontamentos", sentenza.

A estas alturas, detecta unha "indefinición importante" nos electores e destaca que de aquí ao 27 seguirá coas conversacións. "Máis que convencer quero que o discurso chegue claro e que se vexa a que responde todo isto", explica.

Recoñece que a posibilidade de que non logre o voto maioritario "cabe", e entón non será designado presidente e nomearase unha nova comisión xestora, que terá outros dous meses para, a finais de marzo, aproximadamente, volver celebrar comicios. Non obstante, espera que isto non aconteza, e esgrime o "respecto" que percibe cara á súa persoa para "poder superar este momento".

Arias asegura que xa falou con Jorge Cebreiros (presidente en Pontevedra) e Pérez Canal (Ourense) e que houbo "entendemento e comprensión mutua". "Cada un expuxo os seus puntos de vista e animoume que tiveran palabras que os agradezo cara á miña persoa", expón.

Así, conclúe que, aínda que entende que puido darse "algún malentendido" ou "confusión" nos últimos días, "non houbo -na súa opinión- ningún tipo de traizón". "Dende A Coruña entendo que as formas foron exquisitas", agrega, antes de apelar a que os empresarios galegos fagan "un pequeno esforzo de obviar a forma", porque "se no fondo" están "todos de acordo", o urxente, dende o seu punto de vista, é "poñerse a traballar" e facelo todos "na mesma dirección".

RELACIÓNS COA XUNTA

Por outra banda, preguntado sobre as súas intencións en relación coa rede 'Pexga' de oficinas no exterior, que a CEG iniciou en colaboración coa Xunta, Antón Arias non dubida en afirmar que, "neste momento, tal e como está formulada, non é beneficiosa" para a patronal.

"Gustaríanos poder continuar pero con outras regras de xogo, porque ten unha serie de formulacións económicas que danan os recursos da asociación", sinala.

Neste sentido, cre que "se a administración ten interese", se poderá "chegar a un acordo", e considera que o "desencontro" por unha partida que lle reclama o Goberno galego relativa a este plan "non ten por que entorpecer a colaboración".

De feito, sobre esta reclamación, Arias indican que a confederación de empresarios "acatará" o que se lle diga e "reintegrará o diñeiro" se así decídeo a xustiza.