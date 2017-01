Os adolescentes piden ao Congreso máis e mellor educación para combater o acoso escolar e o machismo

Membros de consellos de Participación Infantil e Adolescente de toda España pediron este mércores no Congreso dos Deputados diversas melloras en educación como basee para loitar contra dous dos problemas que, segundo explicaron, afectan principalmente á infancia do país, como son o acoso escolar e a igualdade de oportunidades.

Nunhas xornadas parlamentarias celebradas baixo o nome 'Trala pista dos nosos dereitos' organizada pola Plataforma Infancia e Unicef Comité Español, oito mozos de entre 14 e 17 anos Asturias, Galicia, Andalucía e Cataluña representaron os consellos de participación da infancia e a adolescencia de todo o país expoñendo as súas propostas antes os deputados e voceiros da Comisión de Dereitos da Infancia e a Adolescencia da Cámara Baixa.

Durante a súa intervención, que tratou temas como a sanidade, a dependencia, a igualdade ou os refuxiados, pero o fío condutor foi a educación, incidindo especialmente na aprendizaxe "emocional" que, ao seu xuízo, é solución para evitar "as malas condutas que poden levar ao rexeitamento e ao acoso" nos diferentes ámbitos tratados.

Así o explicou a asturiana Erica Pascual durante a súa intervención, sinalando a necesidade de que os máis novos poidan acceder a unha mellor información sobre os problemas do mundo para lograr a "empatía" que, en moitas ocasións leva a comportamentos erróneos cara aos demais. "Ter nenos mellor informados é unha das maiores armas para loitar contra estes comportamentos", apuntou.

Para Pascual é "unha vergoña" que no séculos XX sigan rexistrándose casos de 'ciberbullying' ou acoso sexual. Neste sentido, formulan leis máis duras para os acosadores e unha maior concienciación tanto para as xeracións actuais coma para as futuras, co fin de evitar a vulnerabilidade dos nenos.

EMPATÍA PARA LOITAR POLA IGUALDADE

A educación emocional é tamén base para lograr a igualdade de oportunidades e para poñerse no lugar dos refuxiados. Ao respecto, a madrileña Bárbara Sánchez suxeriu charlas en colexios e institutos e encontros de convivencia con diferentes razas e relixións que suporán "o enriquecemento persoal" dos nenos e unha "mellor comprensión" do seu ámbito.

Aínda que recoñecen que a situación en España non é a mellor para poder acoller o grande número de refuxiados que solicitan asilo en Europa, o manchego Sergio Zuqui, recordou que hai un século eran os españois os que viaxaban a Sudamérica en busca dun futuro. "Polo menos pódese loitar por mellorar as condicións dos refuxiados que chegan, que teñan tamén dereito a unha vida mellor", apuntou.

Sobre igualdade de oportunidades tamén falaron de minusvalidez, pedindo eliminar as barreiras arquitectónicas e o acceso á educación a todos os nenos para que "todos poidan explotar as súas calidades"; de xénero, esixindo que os profesionais sexan elixidos polo seu currículo e experiencia e non por se é home ou muller e que ambos os dous cobren os mesmo; e de economía, solicitando máis axudas para que todos os menores poidan acceder aos seus dereitos básicos.

TENDAS DE ALCOHOL REGULADAS

Neste sentido, a galega Edita Pousada propuxo o programa 'releo' para que os libros de texto sexan cuadrimestrais, en lugar de anuais, e se poidan compartir entre alumnos e a andaluza Ariola Malaj expuxo a posibilidade de que os supermercados cubran, a través de bonos, as necesidades daquelas familias que non teñen os recursos suficientes.

Por outra parte, a tamén andaluza Tania Segado, avogou por crear tendas habilitadas especificamente para alcohol e que este non poida dispensarse nas grandes superficies. Ao seu xuízo, este é o modo de controlar mellor o consumo desta bebida ilegal para os menores de idade.

Máis centros sanitarios nos pobos e especializados en todo o país para evitar as longas esperas, que se rebaixe o prezo de todas as enerxías, incluídas as renovables ou adecuar os temarios escolares á actualidade e que haxa máis materia práctica que teórica, son outras das propostas que se escoitaron durante a intervención dos representantes dos consellos de infancia.

MAIOR PARTICIPACIÓN NA TOMA DE DECISIÓNS

Tras as propostas dos menores, os voceiros parlamentarios tomaron a palabra para recordar os mozos que a súa presenza na Cámara Baixa é "historia da que se escribe con maiúscula" e para pedirlles que, cando sexan adultos, recorden tamén eles que deben escoitar aos máis novos.

Todos os partidos recoñeceron a "sensibilidade" e "madureza" dos relatores á hora de "ler a realidade" que vive o país e mostraron a súa intención de que moitas das propostas expostas sexan recollidas polas formacións como iniciativas.

Neste sentido, o catalán Zacaria Benatalla pediu aos deputados que garantan politicamente que todos os municipios españois teñan un consello de infancia e propuxeron que España sexa o primeiro país cun destes órganos a nivel estatal. Ao respecto, solicitaron que se lles convoque ao Congreso unha vez ao ano e que se lles informe habitualmente do que acontece na comisión sobre Infancia e Adolescencia.

Tamén avogaron por promover a participación do menor en todos os ámbitos, permitíndolles participar en debates e relatorios. Do mesmo modo, e tras un comentario do deputado de ERC Joan Oloriz, os relatores mostráronse a favor de que se rebaixe ata os 16 anos a idade mínima para votar.