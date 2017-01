Un informe alerta da disparidade de prezos por comunidade autónoma dunha mesma carreira

Un informe elaborado polo Observatori del Sistema Universitari (OSU), que analizou e comparado o prezo de graos e másters das universidades españolas, alertou da disparidade de prezos dunha mesma carreira dependendo da comunidade autónoma na que se estude, ademais de sinalar unha grande variedade de tramos de prezos.

En rolda de prensa este mércores os membros do OSU Oriol Arcas e Carmen Peñas presentaron o estudio 'Prezos e taxas nas universidades públicas en España, curso 2016/2017', e concluíron que a diferenza de prezos entre autonomías "non está xustificada" e se basea en criterios pouco claros.

Por exemplo, os estudios de Humanidades -que son os máis baratos por titulación de todo o Estado- custan 591 euros anuais en Galicia e 1.516 euros en Catalunya, é dicir, que existe case unha diferenza de 1.000 euros; o grao máis caro, que é o de Medicina, ten un prezo de 757 euros anuais en Andalucía -ten un tramo fixo- e en Catalunya pode chegar a custar un máximo de 2.371 euros.

"A decisión do modelo co prezo asociado ao custo do servizo non se reflicte nos números", posto que non se entende que Catalunya e Galicia apliquen prezos distintos se os funcionarios das súas universidades cobran o mesmo, sostivo Oriol Arcas, se ben non quixo entrar en máis valoracións.

Explicou que a diferenza de prezos parte da modificación en 2012 da lei de universidades, que permitiu ás autonomías escoller entre un aumento de entre o 15% e un 25% do prezo do grao e entre o 40% e o 50%, e que por primeira vez asociou o prezo ao custo do servizo.

CATALUNYA, A MÁIS CARA

Catalunya inclúe todos os ingresos de transferencias correntes do Govern ás universidades como custo do servizo, incorporando o servizo académico e o de investigación: "É unha estimación moi bruta do custo e o prezo sería diferente se solo se contase a docencia".

Esta comunidade, que segue liderando os prezos máis elevados de toda España, acolleuse en 2012 "ao máximo do prezo" e aplicou as chamadas Beques Equitat, que é unhas bonificacións que se devolven posteriormente á matriculación dependendo do tramo de renda do estudante, concretou Arcas.

"Catalunya é a comunidade que ten prezos máis altos xunto con Madrid e Castilla e León; e Galicia, Extremadura e Andalucía están na parte baixa do prezo", manifestou ao destacar a diferenza dos tramos entre comunidades, posto que hai algunhas como Andalucía que só teñen un prezo único para todas as carreiras e en Catalunya existen cinco distintos.

Catalunya ten os prezos baixos e altos máis elevados -de 1.516 a 2.372 euros- por curso de grao; o prezo máis alto por máster habilitante -imprescindible para exercer- é o máster en Avogacía que se imparte en Madrid por 4.968 euros, e o máster non habilitante máis custoso impárteo Catalunya cun prezo de 3.952 euros.

O OSU tamén contou ata 19 taxas de xestión distintas, como a de apertura e xestión do expediente, certificacións académicas, traslado de expediente entre universidades, solicitude de homologación de título, e recordou que en Catalunya se introduciu unha taxa de 70 euros para servizos específicos no curso 2010-2011.