O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, rexeitou este mércores enfocar a negociación para reformar o sistema de financiamento autonómico "como unha poxa para ver quen se leva máis diñeiro", polo que, malia a insistencia do PSdeG, evitou concretar cifras, convencido de que facelo no marco dunha negociación "multilateral" supón un erro.

Así trasladouno o conselleiro na sesión de control, interpelado polo voceiro parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, quen o instou a "mollarse" a diferencia do que fixo na pasada xornada o xefe do Executivo, Alberto Núñez Feijóo.

Sen dar cifras, Martínez incidiu na necesidade de superar un sistema actual "insuficiente" e que "non cumpre coas demandas", xa que Galicia perdeu recursos en época de crise que tivo que compensar con medidas financeiras de diversa índole. Reiterou que Galicia tivo que asinar o modelo en 2009 para non ter que enfrontar de inmediato o pagamento das liquidacións negativas "que deixou" o anterior Goberno bipartito.

"Ademais, o Goberno de España condicionaba os fondos adicionais a que a comunidade asinase o modelo de financiamento", subliñou, antes de reiterar que o actual modelo é "insuficiente" e que é necesario que o novo sistema "garanta o financiamento dos servizos públicos".

Neste sentido, celebrou o "cambio positivo nas formas e no fondo" que marcou a Conferencia de Presidentes.

"PASAR DA POESÍA Á PROSA"

"Hai que pasar da poesía, que nos gusta a todos, a min tamén, á prosa", contrapuxo Fernández Leiceaga, quen insistiu na necesidade de poñer cifras sobre a mesa, dando "algunha estimación" que permita a Galicia situarse e saber "cál é a posición real" da Xunta: "que reclama ao Estado".

Neste sentido, sobre a referencia de Martínez a non converter unha negociación multilateral "nunha poxa", recordou que cada comunidade debe defender os seus intereses. Ao seu xuízo, outras autonomías van máis avanzadas e Galicia debe acelerar para coller o paso, igual que o Goberno, ao que instou a elevar os seus recursos, debe clarificar canto está disposto a achegar.

"É inevitable falar de cifras; cambia completamente a negociación porque se o Goberno de España decide non achegar nin un euro máis, o financiamento sería un xogo de suma cero", ha aseverado, antes de avanzar que, no próximo pleno, mediante a moción que deriva da interpretación debatida este mércores, o PSdeG seguirá buscando "aclarar posturas".