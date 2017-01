Galicia asiste en Madrid a unha reunión de comunidades para abordar a situación de persoas refuxiadas en España

O director xeral de Inclusión Social da Xunta de Galicia, Arturo Parrado, participou en Madrid nunha reunión de traballo con directores xerais doutras comunidades e das cidades de Ceuta e Melilla para analizar a situación das persoas refuxiadas en España.

No relativo a cifras de 2016, no peche provisional do ano, os expedientes de asilo tramitados elévanse a 22.107. Así mesmo, segundo cifras de 2015, España é un dos países de Europa "onde máis aumentaron en porcentaxe os expedientes de asilo tramitados", case 20.000, o que supón multiplicar por catro a cifra de 2013 cun incremento do 167%.

Arturo Parrado insistiu na vocación solidaria e acción acolledora de Galicia neste ámbito e destacou que a Xunta ten posto a disposición do Goberno de España os seus recursos para atender os refuxiados. En 2016 Galicia acolleu preto de 90 persoas.